Dopo l’esperienza ad Amici che gli ha regalato una grande popolarità nonostante il mancato approdo alle fasi finali, è uscito sulle piattaforme digitali In Due a Lottare il nuovo singolo di Michelangelo.

Nato ad Ostia (Roma) l’11 maggio 1999, Michelangelo ha da sempre sviluppato una passione per il canto. Prima di approdare nella scuola di Amici già aveva avuto un’esperienza televisiva e musicale risultando finalista del Festival di Castrocaro nel 2015.

In Due a Lottare parla d’amore, quello vero che resta e non si arrende al tempo, alle difficoltà e alle discutibili scelte umane. Un manifesto dei sentimenti autentici, quelli che legano le persone e permettono loro di lottare contro tutto e tutti.

Il singolo, entrato nella Top 20 della classifica Viral di Spotify, è accompagnato da un videoclip diretto da Federico Falcioni e racconta non una storia d’amore, ma una storia sull’amore. La sequenza di immagini è incentrata sui ricordi che legano Michelangelo ed Emily, i due giovani protagonisti.

“Il grazie più grande va a voi, vi leggo continuamente, mi fate bene al cuore soprattutto in questo periodo difficile che stiamo vivendo.

Sapete di famiglia, quella che stiamo costruendo passo dopo passo.

GRAZIE.

Grazie a tutti voi che continuate a sostenermi e a fare i tik tok di “In due a lottare”.”

Queste le parole di Michelangelo, in poco tempo diventato uno degli artisti più popolari su Tik Tok.

VIDEOINTERVISTA A MICHELANGELO

Abbiamo contattato via Skype Michelangelo per parlare dell’esperienza ad Amici e del singolo In Due a Lottare.