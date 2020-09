E’ uscito l’11 settembre il nuovo album de L’Elfo Vangelo II Luka (Polydor / Universal Music), il primo per una major discografica (ne abbiamo parlato Qui).

Il progetto è stato anticipato da quattro singoli: Made in Catania, Come Gesù, Boogie Woogie e Si Cummati ed è composto da 16 tracce.

I brani contenuti in Vangelo II Luka portano la firma de L’Elfo insieme a vari artisti della scena rap italiana del calibro di Ensi, Cromo, Clementino, Vacca, Nerone. La produzione è di Funkyman, mentre spiccano per originalità le collaborazioni con le giovani cantautrici Ludovica Caniglia in Filo Spinato e Niah Steiner in Gig Robot.

L’idea del titolo nasce dal suo quaderno, una sorta di diario dove il rapper siciliano da sempre annota testi, pensieri e idee quasi fosse appunto un vangelo.

“Non sono mai molto bravo a parlare della mia musica e dei miei progetti però ho la sensazione che questo disco sia il lavoro più maturo che ho fatto finora. Ci sono molte cose che definirei diverse, sto prendendo una piega molto interessante artisticamente, spero e credo che questo disco ne sarà la prova. In questo disco ho messo tutta la mia essenza, il mio stile, sempre in evoluzione, e soprattutto il mio messaggio, che è sicuramente diverso dal 99% dei rapper/trapper mainstream di oggi.”

Queste le parole de L’Elfo, che ha curato la tracklist rendendo il progetto una vera e propria storia con un inizio e una fine.

Un disco libero in cui si avverte l’urgenza di comunicare e la volontà del rapper anche di sottolineare la genuinità della scena rap della prima ora a differenza di quella odierna. Un album che non risente minimamente dell’influenza delle sonorità della scena attuale.

Questa la tracklist dell’album

1. Come Gesù (intro)

2. Gigen ft Ensi

3. Vangelo II Luka

4. Contanti ft Cromo

5. Boogie Woogie ft Clementino

6. Dicembre

7. Sempre Lunedì (intermezzo)

8. Zar ft Vacca

9. Made In Catania

10. Filo Spinato ft Ludovica Caniglia

11. Bella Figa ft Nerone

12. Gig Robot ft Niah Steiner

13. Si Cummatti

14. Tester

15. James E Alissa

16. Panchina Fredda (outro)

VIDEOINTERVISTA A L’ELFO VANGELO II LUKA

Abbiamo incontrato L’Elfo nella sede della sua etichetta discografica per parlare del nuovo progetto.