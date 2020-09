Jamil Rap Is Back.

Jamil è tornato, non c’è che dire! Il rapper si ripresenta dopo un lungo momento di pausa e riflessione con Rap Is Back (Jamil & Baida Army, licenza esclusiva Believe Artist Services), un nuovo progetto in cui rivendica il suo ruolo nella scena rap (ne abbiamo parlato Qui).

In Rap Is Back l’artista non si risparmia e non risparmia critiche anche aspre verso situazioni nelle quali non si sente a proprio agio. Una libertà di espressione e musicale che si determina traccia dopo traccia. Un viaggio musicale intrapreso insieme a Baida Army, il collettivo da lui fondato che è un vero e proprio punto di riferimento.

I testi di Rap Is Back sono scritti da Jamil. L’album è registrato da Jaws e arrangiato insieme a Jamil. Mixato e masterizzato da Alexander Fizzotti.

La grafica della cover dell’album è stata realizzata da GIN, il disegno è di Emiliano Tanzillo, noto fumettista di Dylan Dog.

JAMIL RAP IS BACK – VIDEOINTERVISTA

Abbiamo contattato Jamil via Zoom per una videointervista di presentazione del nuovo progetto discografico.

JAMIL INSTORE TOUR

Il disco è disponibile in versione fisica (CD e vinile) e in digitale. Il giorno dell’uscita Jamil partirà per un lungo instore tour che, anche se insolito, gli permetterà di confrontarsi con il suo pubblico.

Ecco le date.

25 settembre da Dischi Ponte (Via Angarano, 9) a Bassano del Grappa (VI) alle ore 16.00

25 settembre alla Feltrinelli (Via Quattro Spade, 2) di Verona alle ore 20.00

26 settembre alla Mondadori (C.so Palestro, 28) di Brescia alle ore 15.00

26 settembre da Varese Dischi (Galleria Manzoni, 3) a Varese alle ore 18.00

27 settembre alla Mondadori (C.so Vittorio Emanuele II, 93A) di Piacenza alle ore 15.00

27 settembre alla Mondadori (P.zza Ghiaia, 41/A) di Parma alle ore 17.00

29 settembre alla Mondadori (P.zza A. Stradivari, 6) di Cremona alle ore 15.00

29 settembre alla Mondadori (Via S. Ramelli, 101) di Modena alle ore 17.30

29 settembre da SEMM Music Store (Via G. Oberdan, 24F) a Bologna alle ore 19.30

30 settembre da Le Murate Caffè Letterario (P.zza Delle Murate) a Firenze alle ore 14.30

30 settembre da Sky Stone & Songs (P.zza Napoleone, 22) a Lucca alle ore 16.30

30 settembre alla Galleria del Disco (Via S. Francesco, 96) a Pisa alle ore 18.30

1 ottobre da Saxophone (Viale Roma, 22) a Vicenza alle ore 16.00