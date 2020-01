Si avvicina il giorno dell’uscita di ReAle, il nuovo album di J-Ax che arriva a 5 anni di distanza da Il Bello di Esser Brutti e dopo la controversa collaborazione con Fedez.

ReAle (Willy l’Orbo / Sony Music) è un album che esplora diverse anime sonore e allo stesso tempo permette a J-Ax di esporre una sorta di bilancio di una vita vissuta sul palco e tra alti e bassi.

Un’analisi in 18 tracce in cui l’ex Articolo 31 si espone e dimostra una forte curiosità nei confronti di tutto ciò che lo circonda. Un racconto con l’occhio critico di chi ha tutta l’intenzione di cantare ciò che vive, ma non necessariamente in prima persona.

Il nuovo album di J-Ax può essere anche considerato come il sunto di una carriera. Un greatest hits di brani inediti dove non mancano amare riflessioni, ma anche brani divertenti e scanzonati in cui i featuring arricchiscono e amplificano il messaggio (Qui l’articolo con tutte le versioni in uscita del nuovo disco).

Un elogio della normalità, ma allo stesso tempo la rivendicazione di una posizione conquistata con le unghie e con i denti.

L’album ReAle è per J-Ax il ‘qui e ora’, il punto e virgola di una carriera che ha già superato il quarto di secolo e numerose difficoltà. Un disco presentato dal vivo in un’esclusiva serata al Blue Note di Milano in cui l’artista ha fatto ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del nuovo progetto.

LE PAROLE DI J-AX

Così J-Ax descrive ReAle:

“Essere ReAle significa tenere in alto il dito medio quando il potere prova a schiacciarti, significa giocare una partita onestamente, quando sai che le carte sono truccate, significa cadere sette volte e rialzarsi otto… e non sono gli aerei privati, i tappeti rossi, le sfilate, i milioni di like o pisciare dal terrazzo più alto di Milano… è la vita che ti chiede il conto quando sei in rosso ed è come reagisci quando ogni cellula del tuo corpo ti dice che sarebbe meglio scappare, salire su una moto e sparire. Essere ReAle è avere fame anche quando hai la pancia piena, è il rispetto che non può essere battuto in cassa, essere ReAle è guardarsi finalmente dopo tanto tempo e dire sono un perdente che ha vinto.”

VIDEOINTERVISTA A J-AX

Abbiamo incontrato J-Ax a Milano, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo progetto discografico. Ecco la nostra videointervista.