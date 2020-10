Mancano ormai poche ore all’uscita di Dinero, il nuovo singolo di Ivan Granatino e Clementino (ne abbiamo parlato Qui).

Un brano, prodotto da Max D’Ambra, che l’artista campano ha definito come un tormentone invernale e che ha tutte le caratteristiche per colpire nel segno! Un sound effervescente e un testo divertente per un pezzo che arriva dopo il successo estivo di Caramella.

La collaborazione tra Ivan Granatino e Clementino nasce da lontano, da un’amicizia e da una stima reciproca di lunga data. I due già avevano lavorato insieme per il singolo L’Unico Fuoco, inciso nel 2012 insieme a Franco Ricciardi.

Ivan ha postato un lungo messaggio sui social per parlare della situazione attuale e lanciare il nuovo singolo.

“Ciao ragazzi vi ritengo la mia grande famiglia e quindi con voi mi piace condividere tutto, anche momenti di crisi come quelli che sto passando in questo periodo, purtroppo è una situazione che con tutta sincerità psicologicamente non riesco più a sopportare, mi sento un creativo con milioni di idee ma nello stesso momento un aereo senza motore, oggi è un anno che non ho contatto con voi, un anno dall’ultimo concerto, un anno che sarà per sempre un ricordo surreale.

La voglia di combattere e di non fermare la cosa che amo di più: la musica, è tanta. La musica è l’unica vera terapia per spostare il nostro cervello in dimensioni più colorate e farci distrarre dal buio che ci circonda. Dinero è il mio nuovo singolo insieme a Clementino fuori il 23 ottobre una canzone che spero vi faccia riflettere tanto, non diamo troppa importanza al denaro, la bella vita, il materialismo, e ai contenuti di basso profilo, dalla vita noi possiamo pretendere di più ( MUOVETE FRÀ).”