E’ tutto pronto per l’arrivo del nuovo album di Giordana Angi Voglio Essere Tua (Virgin Records – Universal Music Italia), che sarà disponibile dall’11 ottobre e che conterrà 10 tracce.

Si tratta di un album musicalmente molto variegato e contraddistinto da testi intensi, ma che allo stesso tempo evocano una maggiore serenità rispetto al recente passato.

Dieci canzoni in cui non mancano le origini di Giordana, anche con l’utilizzo della lingua francese, i viaggi e quella nuova sensazione di quotidianità che l’artista ora vive.

La descrizione di un momento nuovo, inedito, che anche musicalmente rappresenta un nuovo punto di partenza, un passaggio verso nuove sonorità con una curiosità artistica per nulla scontata.

Un racconto dell’amore secondo diverse sfumature possibili in cui ricopre una certa rilevanza anche la produzione di Carlo Avarello che con una scelta sonora ben precisa ha dato la giusta rilevanza a ogni aspetto dell’album. Da notare la volontà di cui Giordana ha parlato in conferenza stampa:

“Sono stanca dell’elettronica. Preferisco l’essenziale”

E da questo punto di vista il risultato è stato completamente raggiunto.

Giordana Angi è reduce da un trionfale concerto all’Alcatraz di Milano (Qui il nostro articolo), concluderà il suo tour l’11 ottobre all’Atlantico di Roma.

Dopo aver scritto 4 brani per il nuovo album di Tiziano Ferro, tra cui la titletrack Accetto Miracoli, Giordana Angi vorrebbe scrivere un libro, per esprimersi in una forma diversa, che non sia limitata ai canonici 3 minuti di una canzone.

VIDEOINTERVISTA A GIORDANA ANGI

Abbiamo incontrato Giordana Angi a margine di un incontro dedicato alla stampa. Ecco la nostra intervista.

VOGLIO ESSERE TUA – TRACKLIST

1. OLTRE MARE feat. Alberto Urso

Genova al crepuscolo, dialogo tra due innamorati. Un amore paziente che resiste nonostante la distanza e le difficoltà del mondo.

2. STRINGIMI PIU’ FORTE

Un amore dolce e intenso che invita a rimanere vicini, a stringersi, viversi e amarsi sentendo sempre l’altra persona accanto come un punto fermo, un punto di riferimento del proprio quotidiano.

3. LE 4 MILANO

Una notte insonne pensando a lei, un amore di cui si sente ancora l’odore e di cui resta un ricordo così vivo da sentirne la mancanza

4. VOGLIO ESSERE TUA

Nonostante le distanze, l’amore riesce a colmare ogni spazio temporale. Non importa per quanto tempo, anche solo per una notte. Non c’è futuro ma solo un presente da vivere in ogni istante.

5. TI VORREI ADESSO

Metà in italiano metà in francese. Racconto passionale che descrive il desiderio di un amore non ancora del tutto definito tale.

6. LOLA

Brano passionale che racconta un amore carnale.

7. SEMPRE PRONTI A GIUDICARE

Un grande amore ormai logorato da rancore e rabbia che vorrebbe cercare di andare avanti ma è impossibile.

8. PAURA DI MORIRE NON NE HO

Viva la leggerezza, viva la libertà di idee, di amare…carpe diem.

Niente da perdere, tutto da vivere. Godere ora e subito.

9. 400 PROIETTILI

La fragilità e la sofferenza per un amore finito provocano piu’ dolore di 400 proiettili tra le arterie.

10. ENCORE

Piano e voce in francese. Brano nudo che sceglie di non perdere tempo ulteriore per guardarti e ascoltarti.

Tutti i brani portano la firma di Giordana Angi. Sempre Pronti a Giudicare è stato scritto insieme a Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Manuel Finotti e Principe.

Foto di Jamie Robert Othieno