Si avvicina l’uscita di Carpe Diem, il nuovo progetto discografico di Francesco Bertoli, reduce dalla partecipazione ad Amici.

Il disco, in arrivo il 27 marzo, è stato anticipato dal singolo Mc Donald’s ed è composto da 9 tracce che ben mettono in risalto le diverse sfaccettature dell’anima artistica del cantautore (Ne abbiamo parlato Qui).

Questa l’evocativa frase che Francesco Bertoli ha postato sui social e che certifica una passione che ora, dopo anni di un percorso a volte accidentato, si trasformerà in un album.

Una volta uscito dalla scuola di Amici il cantautore ha fatto un bilancio sulla sua esperienza:

“È stata un’esperienza incredibile…

Ho imparato tantissimo, sia dal punto di vista artistico sia su me stesso..

Non c’è stato un momento negli ultimi 4 mesi in cui io non mi sia dato al 100%.

Vado fiero del mio percorso e per me arrivare fino a qui è una vittoria gigantesca.

Esco da questa esperienza col sorriso e ricco..

Soprattutto ho trovato voi!

Grazie di esserci sempre, il bello inizia adesso!

Presto faremo tante cose, non vedo l’ora di aggiornarvi”