Il 13 marzo è il giorno dell’uscita del nuovo album di Francesca Michielin Feat (Stato Naturale), che sarà pubblicato da Sony Music a due anni di distanza da 2640.

Feat (Stato Naturale) è un disco vario, eterogeneo e che mette in risalto le diverse anime di Francesca. Un album in cui le differenze diventano un punto di forza, una serie di particolari su cui concentrarsi e da cui ripartire.

“Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell’Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perché non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero. Questo progetto è stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione, tra quei due mondi, Natura e Urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura.”