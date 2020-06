E’ uscito, anticipato dal singolo Superclassico, il nuovo album di Ernia Gemelli, che arriva a due anni di distanza da 68 (ne abbiamo parlato Qui).

Nel terzo album l’artista, mai così in bilico tra rap e pop, dimostra di poter spaziare tra diversi generi e sfumature mantenendo intatta la propria identità e visione artistica.

Un disco in cui l’artista compie un viaggio ancor più intimo e personale, dove non mancano le riflessioni. Se nel passato c’era un’inquietudine che portava a una ricerca di risposte, questa attitudine ha lasciato spazio a una maggiore serenità.

Le produzioni non sono mai banali. Oltre agli storici collaboratori Marz e Zef, hanno collaborato a Gemelli anche Sick Luke, D-Ross, Startuffo e Don Joe.

“Ho scritto questo disco a metà tra due periodi della mia vita, ho iniziato che ero un’altra persona. È un periodo sereno del mio percorso, son felice di quello che sono, sono tranquillo.

Non ho mai fatto particolare hype intorno a me se non quando dovevo uscire con della musica; quando non è così spesso e volentieri non uso i social come forse dovrei. Dovrei farmi sentire o vedere più spesso.

Tuttavia abbiamo fatto numeri in preorder stravolgenti, al di sopra di ogni aspettativa più rosea, senza tracklist e senza singoli e questo perché credo che un po’ la mia storia e quello che ho da dire abbia colpito e alcuni ci si siano rivisti e vi ringrazio per la fiducia.”