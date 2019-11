Ensi è da più parti considerato come uno dei guru del rap italiano. A poco meno di due anni da V, quello che fu considerato l’album della maturità (Qui la nostra intervista), ha pubblicato Clash e, a seguire, il repack Clash Again.

Attualmente Ensi è in giro per l’Italia con il suo live, il Clash Again Tour (Qui il nostro articolo) che ha già fatto tappa a Padova, Milano, Torino e Modugno (Ba).

Nelle ultime settimane Ensi è stato anche protagonista di featuring importanti che hanno confermato la sua duttilità artistica e una capacità di adattare il proprio stile a quello di altri artisti senza snaturare la sua essenza creativa. Gli esempi in questo caso sono le collaborazioni con i Linea 77 in Sangue Nero e i Subsonica in Il Cielo su Torino.

VIDEOINTERVISTA A ENSI

Abbiamo incontrato Ensi a Milano, nello studio di All Music Italia, l’AMI ROOM. Ecco la nostra intervista.

ENSI – CLASH AGAIN TOUR

“LO SANNO TUTTI SONO DI TO DI TO!

Grazie Torino per l’amore che mi date, fiero di rappresentarvi e portarvi in alto, grazie a tutti i miei ospiti sul palco, a tutti gli amici sotto. è stato epico❤️ CLASH AGAIN Tour sta spaccando ovunque! Checka la prossime date e vieni ad essere orgoglioso di sto rap italiano READY TO CLASH… AGAIN! ☠️”

Queste le parole che Ensi ha postato sui propri canali social dopo la data di Torino.

Ecco le prossime date del tour prodotto e organizzato da BPM Concerti:

28/11 Firenze – Viper

29/11 Parma – Industry

07/12 Lugano (Ch) – Studio Foce

12/12 Napoli – Duel

13/12 S.E. alla Vibrata – DejaVu

21/12 C. D’Alba (CN) – CinemaVekkio

06/02 Roma – Largo Venue

07/02 Palermo – Candelai

Foto dai Social di Ensi