E’ uscito il nuovo singolo di Enrico Nigiotti Para El Sol, un inno all’amicizia che arriva alla fine di una insolita estate (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano colpisce per un sound up, suonato, ma che dipinge con malinconia l’amicizia e quegli attimi che descrivono la costruzione di un rapporto e di tutto ciò che ne alimenta la quotidianità.

“C’è un cielo di emozioni dentro tutti noi che cambia a seconda del vento e delle nuvole che ci porta la vita.

Trovo sempre più bello poter disegnare il mio cielo con la musica”

Questo il messaggio postato da Enrico Nigiotti prima dell’uscita di Para El Sol.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato dal regista Fabrizio Cestari, nel quale è presente un omaggio al film di Tom Hanks Big. Nel video Enrico Nigiotti ripercorre i ricordi di un’amicizia di infanzia. Momenti condivisi che restano impressi nel tempo e nella mente. Le immagini mostrano anche un giovanissimo Enrico all’età di 15 anni con i capelli lunghi e la sua immancabile chitarra.

Enrico Nigiotti tornerà in tour la primavera del prossimo anno (Qui l’articolo con il calendario completo). Ci sarà la possibilità di ascoltarlo dal vivo con il nuovo singolo sabato 5 settembre all’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards in diretta su Raiuno.

ENRICO NIGIOTTI PARA EL SOL – VIDEOINTERVISTA

Abbiamo contattato Enrico Nigiotti via Skype per una videointervista di presentazione del nuovo singolo.

Foto di Fabrizio Cestari