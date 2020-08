Intervista a Enea Vlad post lockdown. I lettori di All Music Italia e la redazione stessa hanno conosciuto il giovane Enea Vlad, 21enne salentino, lo scorso gennaio per il lancio del suo singolo d’esordio Anneghiamo.

Lo incontro proprio nel suo Salento, per la precisione a Lecce, nei giorni de La Notte della Taranta: “...è uno spettacolo meraviglioso, mi sarebbe piaciuto molto potervi assistere anche quest’anno“, mi confessa.

Di lui mi colpiscono subito il sorriso contagioso, che a volte contrasta con il suo sguardo inquieto, e l’educazione. Dote non così comune di questi tempi in un ragazzo così giovane.

È la prima volta che ci incontriamo dal vivo. A maggio lo avevo intervistato via Skype in occasione dell’uscita del suo secondo singolo, Astronauti, di cui vi abbiamo presentato in anteprima il video qui.

Da quel 3 gennaio, giorno di uscita di Anneghiamo, ne sono successe di cose, nel mondo (una pandemia con conseguente lockdown… chi se lo sarebbe mai aspettato), e nella sua carriera.

In primis il lancio del nuovo singolo, rimandato a causa di divergenze con la sua precedente etichetta discografica, il successivo lancio da indipendente con distribuzione Artist First e, parallelamente a questi eventi, l’incontro con il nostro direttore Massimiliano Longo.

Ed è questo, lo ammetto, uno delle peculiarità che più mi incuriosisce oggi. Grazie a questi tre anni di lavoro insieme conosco bene le doti del mio direttore, così come la sua generosità nel sostenere gli artisti emergenti, l’aiuto che cerca di porgere loro, la trasparenza nel farlo, ma mi sono sempre chiesto com’è per un’artista lavorare con lui?

E questa sarà una delle domande di questa intervista a Enea Vlad. Un’intervista che arriva in contemporanea con alcuni risultati che fanno ben sperare in questo difficile momento storico. Oltre 27.000 stream del nuovo singolo su Spotify, quasi 50.000 views del video di Astronauti su YouTube e alcune radio, in primis Radio L’Olgiata, che ancora trasmettono il brano a tre mesi dalla pubblicazione.

Se volete seguire Enea Vlad su Instagram potete cliccare qui, nel frattempo buona visione.