E’ uscito Toccaterra (Woodworm/Polydor/Universal Music), l’album d’esordio della giovane cantautrice toscana Emma Nolde.

Le 8 tracce del progetto discografico sono state anticipate dai singoli (male) e Nero Ardesia (ne abbiamo parlato Qui), che hanno iniziato a svelare una personalità artistica curiosa e ricca di sfumature. Un disco viscerale, emozionale che è il risultato di un percorso interiore alla ricerca di risposte.

Nel 2019 nel concorso Rock Contest si è aggiudicata il Premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano Nero Ardesia.

I brani portano la firma dalla giovane cantautrice toscana, insieme ai produttori Renato d’Amico e Andrea Pachetti. Parlano di temi intimi e personali, storie raccontate attraverso la musica “perché la musica è la miglior forma d’espressione che conosca”, così come dice Emma.

“Ci sono tre date che mi ricorderò sempre: il giorno in cui sono nata, l’anno della caduta dell’impero romano d’occidente e il 4 settembre 2020, che sarà un po’ come il mio secondo compleanno. Quel giorno infatti sarà pubblicato il mio primo disco, che più che un album è una collezione di canzoni personalmente necessarie. Si intola “Toccaterra”, come una sorta di imperativo stanco. Un imperativo che avrei avuto bisogno di sentirmi dire e che alla fine mi sono detta da sola.

‘Toccaterra, Emma! Guarda la realtà. Abbi il coraggio.’

Ma non ci sono riuscita subito. Amavo sì, tanto, ma lo facevo da sola. Avrei voluto che qualcuno mi svegliasse e prendesse per me una decisione radicale, ma potevo farlo solo io. Dove meglio cercare radici, se non toccando terra tanto da sprofondarci, tanto da diventarne una parte. Da qui si inizia, dalla mia voglia di realtà e dalla mia incapacità di guardarla negli occhi.”

Ecco la tracklist di Toccaterra:

(male)

Nero Ardesia

Berlino

Resta

S-Fiorare

Sorrisi Viola

Ughi

Toccaterra

VIDEOINTERVISTA A EMMA NOLDE

Abbiamo incontrato Emma Nolde nella sede della sua etichetta discografica. Ecco la nostra videointervista.