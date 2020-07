E’ uscito il primo singolo come main artist di DRD DeFuera, brano in cui compaiono tre top player come Madame, Marracash e Ghali (ne abbiamo parlato Qui).

DeFuera si caratterizza per una contaminazione tra elettronica e wave latin, con qualche sfumatura che come atmosfera ricorda alcuni progetti degli anni ’90.

Il singolo è stato pubblicato da Island e da il via a un nuovo corso per Dardust, il compositore e pianista che ha così deciso di intraprendere una fase parallela della propria carriera.

Nei giorni scorsi l’artista ha pubblicato su Instagram una foto con la didascalia: “Moon phases”, che ben riassume un percorso musicale sfaccettato, ma sempre affascinante, proprio come la luna!

Quando nelle scorse settimane fu lanciato il progetto sui social, l’artista presentà DRD come “The Other Side of Dardust”. Una nuova rivendicazione della doppia anima di una personalità artistica contaminata e legata a un’idea di musica in continuo movimento ed evoluzione.

VIDEOINTERVISTA A DRD DEFUERA

Abbiamo contattato DRD via Skype e lo abbiamo trovato nella bucolica campagna toscana. Ecco la nostra videointervista realizzata con il sottofondo di grilli e cicale.

Foto di Alessio Panichi