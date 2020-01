Il 17 gennaio uscirà per l’etichetta Sony Music Masterworks con distribuzione Artist FirstSAD Storm and Drugs, il nuovo lavoro discografico dell’eclettico Dardust.

Si tratta dell’ultimo capitolo di una trilogia musicale che ha attraversato tutto il Nord Europa, secondo l’asse geografico / musicale Berlino, Reykjavík ed Edimburgo.

SAD Storm and Drugs può essere considerato come il primo progetto italiano di musica strumentale in grado di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea.

Un album che completa una trilogia iniziata nel 2015 con 7 e proseguita l’anno successivo con Birth.

In SAD Storm and Drugs è marcato un dualismo, una contrapposizione tra i vari stati d’animo che hanno guidato l’artista nella realizzazione di un lavoro strutturalmente complesso, ma che si può ascoltare chiudendo gli occhi e facendosi trasportare in un universo parallelo.

Un insieme di sensazioni e suggestioni che creano una magia sonora e che ha nei singoli episodi musicali dei veri e propri frame che compongono un puzzle simile a un lungometraggio.

L’album è stato anticipato dal singolo Sublime, lanciato in occasione dell’annuncio della tracklist (Qui il nostro articolo).

VIDEOINTERVISTA A DARDUST

Abbiamo incontrato Dardust a Milano in occasione di una giornata dedicata alla promozione del nuovo lavoro.

Ne abbiamo parlato approfonditamente, senza tralasciare… Sanremo, visto che l’artista ha prodotto i brani di Elodie e Rancore.

STORM AND DRUGS – TRACKLIST

1. Sublime

2. Prisma

3. Storm and Drugs

4. Without You

5. Ruckenfigur

6. S.A.D.

7. Sturm I – Fear

8. Sturm II – Ecstasy

9. Beautiful Solitude

DARDUST – STORM AND DRUGS LIVE

Il 2019 è stato per Dardust l’anno del Lost in Space Tour. L’eclettico pianista e producer partirà a febbraio 2020 con una nuova tournée articolata in Italia e all’estero.

Ogni show sarà diviso in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale e il secondo, Drugs, che attinge alla dimensione più elettronica e urban.

Ecco le prime date confermate:

22.02.2020 Bologna – Tpo

27.02.2020 Roma – Spazio Rossellini

05.03.2020 Milano – Magazzini Generali

06.03.2020 Torino – Hiroshima Mon Amour

20-03-2020 Madrid (Spagna) – Shoko

31-03-2020 Bruxelles (Belgio) – Abclub

01-04-2020 Parigi (Francia) – Café De La Danse

Prima del via ufficiale al tour organizzato da BPM Concerti, Durdust sarà impegnato il 30 gennaio in un concerto speciale. Una esclusiva preview alla Kesselhaus und Maschinenhaus all’interno della rassegna New Sound Of Classical insieme a Dirk Maassen, Alexis Ffrench e woPlusFour.

Foto di Emilio Tini e Alessio Panichi