Sono passate alcune settimane dall’uscita dell’album di Carl Brave Coraggio, che ha esordito alla #2 nella classifica Fimi e che ancora oggi si mantiene nelle primissime posizioni.

Un album differente rispetto al passato, con un approccio in cui si avverte una nuova fase. Una maturità artistica che si nota traccia dopo traccia e che denota che Carl ha superato i vent’anni e si appresta a vivere un nuovo decennio senza rimpianti e con la consapevolezza di chi si sente libero.

Coraggio è un’evoluzione personale e artistica. Un titolo che, oltre a evocare il cognome dell’artista, indica la volontà di non farsi etichettare. Una scelta in linea con la capacità di far convivere nello stesso progetto generi diversi come il rap, il pop, l’indie e la trap. In Coraggio convivono diverse anime, frutto di un percorso che ha portato Carl Brave ad affinare la tecnica compositiva.

Il brano ora in radio per promuovere Coraggio è Parli Parli, interpretato insieme a Elodie.

Nell’album non manca un omaggio a Roma, città che Carl Brave ama nonostante tutto e al di là degli innegabili difetti.

Un punto di contatto con il passato è sicuramente il rapporto con l’amore, sentimento che, nonostante la crescita personale, resta sempre altalenante.

VIDEOINTERVISTA A CARL BRAVE CORAGGIO

Abbiamo contattato Carl Brave per una videointervista di presentazione dell’album Coraggio.