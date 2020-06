E’ uscito qualche settimana fa il nuovo singolo di Arisa Nucleare. Si tratta di un brano in cui l’artista due volte vincitrice del Festival di Sanremo duetta con Manupuma. Un brano solidale realizzato per sostenere la Fondazione Francesca Rava (ne abbiamo parlato Qui).

L’artista nei giorni scorsi ha pubblicato una foto sui social in cui appare con una parrucca. Il giorno successivo, poi, ne ha pubblicata un’altra riflettendo sulla libertà.

“Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo.

Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta, ma io sono questa, che tu lo voglia o no. Io voglio essere quella che sono amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua.

Aiutami a farlo anche tu e aiuta tutte noi ad amarci un po’ di più, fai che la nostra autostima non dipenda da un like, fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico e di quanto riesca ad apparire fica sui social, fa che ci sia dell’altro, osserva bene, ascolta, valuta, concedimi tempo e l’opportunità di farmi amare.

Ne ho di cose da dire, di cose da dare.. tutte noi siamo un pozzo prezioso di sorprese e abilità ma spesso ci lasciamo condizionare e ci perdiamo un bicchier d’acqua, CORAGGIO TIPE.”