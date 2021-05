Videointervista a Rkomi: “Vorrei sempre sorprendere chi mi segue!”

E’ uscito il nuovo album di Rkomi Taxi Driver (Island Records), progetto in cui si avverte un forte sapore cinematografico. Un disco che ha un chiaro riferimento al mitico film di Martin Scorsese e un concept video che vede Rkomi di notte che accompagna a destinazione gli artisti che hanno collaborato con lui.

“Taxi Driver è fuori da meno di 24 ore e lo state già facendo volare altissimo.

Vi ringrazio con tutto il cuore e ne approfitto per fare anche un grande ringraziamento a tutte le collaborazioni e a tutti i produttori che sono dentro a questo disco e che hanno condiviso la loro arte con me.”

Questo il messaggio postato da Rkomi il giorno successivo all’uscita del progetto, ricco di storie da raccontare e che si pone come un’ulteriore evoluzione dopo il buon riscontro di Dove gli occhi non arrivano.

In Taxi Driver si assiste a un ulteriore passo avanti dal punto di vista musicale. Taxi Driver è un viaggio nelle profondità di un sound sempre nuovo, sempre più ricco, sempre più visionario, influenzato dal rock come dal rap, dalla canzone d’autore come dal pop, ma soprattutto influenzato dal futuro. Un’attitudine nuova che porta a una maggiore attenzione alla combinazione dei suoni con le parole.

14 tracce in cui il giovane artista esplora diversi generi musicali, grazie alla collaborazione di ospiti del calibro di Irama, Ernia, Sfera Ebbasta, Gaia, Dardust, Tommaso Paradiso e Gazzelle. Un viaggio musicale ricco di sfumature interessanti.

VIDEOINTERVISTA A RKOMI TAXI DRIVER

Abbiamo contattato Rkomi per una videointervista di presentazione del nuovo progetto Taxi Driver.