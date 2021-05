Videointervista a Iva Zanicchi: “In autunno un nuovo disco e uno one woman show in tv”

E’ uscito lo scorso 30 aprile il nuovo singolo di Iva Zanicchi Amore Mio Malgrado (ne abbiamo parlato Qui). Un pezzo, scritto da Giuseppe Santamaria, che mette in risalto le capacità interpretative dell’Aquila di Ligonchio e che assume valore grazie all’ottimo lavoro di Adriano Pennino. Il brano è accompagnato da un videoclip girato al Teatro Municipale di Piacenza.

Iva Zanicchi, ora in televisione in veste di opinionista nel reality L’Isola dei Famosi di Canale 5, sta lavorando ad alcuni progetti musicali di cui sarà protagonista in autunno.

Sono passati quasi vent’anni dal programma di Rete 4 Testarda Io e ora Iva è pronta per un nuovo one woman show musicale in cui non mancheranno gli ospiti. Un modo per ripercorrere una carriera iniziata 60 anni fa. Una vicenda che va a braccetto con la storia del nostro paese e che è stata raccontata magistralmente nel volume Nata di Luna Buona.

Uno show in cui non mancherà la musica grazie alla presenza di una grande orchestra dal vivo.

Iva Zanicchi è anche al lavoro su un nuovo progetto discografico di cui faranno parte numerosi brani inediti. Un lavoro che si sta componendo pian piano grazie anche alla collaborazione con l’amico Cristiano Malgioglio, che per lei scrisse, tra le altre, Ciao Cara Come Stai?, con cui trionfò al Festival di Sanremo del 1974.

VIDEOINTERVISTA A IVA ZANICCHI AMORE MIO MALGRADO

Abbiamo contattato Iva Zanicchi per una videointervista ricca di contenuti e sorpresa.