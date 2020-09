Giulia Sol Tale e Quale Show

Uno dei personaggi che nelle prime due puntate ha conquistato il pubblico di Tale e Quale Show è Giulia Sol.

Nella prima puntata ha interpretato Giorgia piazzandosi al terzo posto, mentre nella seconda si esibita nei panni di Whitney Houston, conquistando il secondo gradino del podio.

La prossima settimana la giovane artista si trasformerà in Elodie.

Giulia è nata in provincia di Bergamo il 15 dicembre 1995, ma fin da piccola ha sviluppato una forte passione per la musica e per il canto.

All’età di 12 anni interpreta We are the Champions durante la cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di ciclismo di Varese, trasmessa su Raidue.

Successivamente s’iscrive all’accademia SDM – Scuola del Musical di Milano, dove si diploma nel 2016 interpretando Estelle in The Full Monty. Debutta, poi, nel Family Show Festival 2016 vestendo i panni di Jasmine in Aladin e la Lampada Meravigliosa.

L’anno successivo Giulia Sol è Penny Pingleton in Hairspray a fianco di Giampiero Ingrassia per la regia di Claudio Insegno.

Tra il 2018 e il 2019 interpreta Elizabeth in Dirty Dancing, che risulta il quinto spettacolo più visto dell’intera stagione teatrale italiana con oltre 92.000 spettatori. Lo scorso anno lavora anche in FAME Saranno Famosi.

La consacrazione arriva, poi, grazie a Ghost – il Musical, dove veste i panni della protagonista femminile Molly Jensen. Lo spettacolo, che nelle prime settimane di messa in scena ottiene numerosi sold out al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il Sistina di Roma e l’Europauditorium di Bologna, viene interrotto a marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

Durante il lockdown Giulia lavora a distanza con Daniele Alan-Carter per incidere Tornerai Su, la versione ufficiale italiana di Anything Worth Holding On To di Scott Alan.

VIDEOINTERVISTA A GIULIA SOL TALE E QUALE SHOW

Abbiamo incontrato virtualmente Giulia Sol qualche ora prima della seconda puntata di Tale e Quale Show. Ecco la nostra videointervista.