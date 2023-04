Video Intervista ai Baustelle: “Con ‘Elvis’ Per non scioglierci abbiamo cambiato quasi tutto… e siamo rinati. Ci piacerebbe sentire rock band al femminile”

Baustelle Elvis videointervista a cura di Anna Ida Cortese. Siamo Stati invitati ad ascoltare in anteprima Elvis, il nuovo disco dei Baustelle.

Francesco Bianconi ha aperto le porte del suo studio di registrazione qui a Milano per accoglierci, insieme a Rachele Bastreghi, e farci ascoltare le canzoni del nuovo album in uscita il 14 Aprile per BMG.

Un ascolto intimo che ci ha permesso di esplorare in profondità il senso del loro ultimo lavoro.

Elvis è un’icona difficilmente fraintendibile, il lavoro della band in questo ultimo disco si racchiude nella parola cambiamento. La necessità di cambiare “suono” e tornare a suonare insieme.

Afferma Bianconi:

Perché Elvis? Perché per antonomasia Elvis è “il re del rock and roll”, e questo disco è un tentativo di riappropriarsi nello spirito e nella forma, di un’essenza, per l’appunto “rock”. Nello spirito perché dopo tanti anni abbiamo sentito evidentemente il bisogno di tornare a una modalità più diretta e urgente di espressione. Gli ultimi due dischi dei Baustelle, i due capitoli de “L’amore e la violenza”, per quanto fortunati, avevano segnato dal mio punto di vista il punto massimo di espansione verso una direzione di pop stratificato, iper-arrangiato e barocco.

Il nuovo sound è rock, un rock americano. Elvis evoca un immaginario comune e descrive l’essere umano durante la sua caduta sottolinea Bianconi.

Ci saremmo probabilmente sciolti se non avessimo deciso che era ora di tornare a suonare con modalità nuove, musicisti nuovi, squadra di lavoro rinnovata. Avevamo bisogno di nuovi stimoli ed eccitazione creativa e le abbiamo trovate. Molte delle canzoni di Elvis sono nate da sessioni di scrittura collettive, io Rache e Claudio ovviamente ma anche da jam in studio con musicisti nuovi. Alberto Bazzoli, piano e Hammond, Lorenzo Fornabaio, chitarra elettrica e acustica, Julie Ant, batteria e percussioni, Milo Scaglioni, basso e chitarra.

Baustelle Elvis Tracklist



Andiamo ai rave Contro il mondo La nostra vita Milano è la metafora dell’amore Jackie Los Angeles Betabloccanti cimiteriali blues Gran Brianza Lapdance Asso di cuori Stripping Club Il Regno dei cieli Cuore

La chiacchierata con i Baustelle si concentra sul loro metodo creativo e di scrittura del nuovo album a 23 anni dal primo disco… scopriamo cosa è cambiato.

Ecco la nostra videointervista.

https://youtu.be/g64ZS-5e8dA