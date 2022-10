Video intervista a DILE: fuori il singolo “Quando Vedo Te: “”

Da qualche giorno è disponibile il nuovo singolo di Dile ‘Quando Vedo Te‘ (LEGGI LA RECENSIONE QUI) Il giovane cantautore abruzzese ci ha raggiunto ai nostri microfoni per parlarci di come si è accesa la scintilla che gli ha permesso di scrivere questo brano, del percorso che lo ha portato fino a qui e del futuro, con i live pronti all’orizzonte.

Dile non ci ha parlato solo del nuovo singolo ma anche del videoclip, un omaggio al mare, dei live, del disco e delle collaborazioni che sogna.

DILE come nasce ‘quando vedo te’

Nell’idea di Francesco Di Lello (vero nome di Dile), ‘Quando Vedo Te‘ è una storia d’amore che finisce male ed è nata in un momento in cui leggermente brillo e, fermo in un punto della sua città, Francavilla al Mare, ha iniziato a creare nella sua testa delle immagini che, messe tutte in fila, hanno portato alla composizione del testo.

Per lui è stato fondamentale il mare, punto di riferimento capace di dargli sempre delle risposte nei momenti di dubbi. Proprio osservandolo, Dile ha pensato a un viaggio, una camminata nel viale dei ripensamenti e dei ricordi che affonda le proprie radici in clichè di varia natura che, poi, hanno trovato la loro dimensione perfetta anche grazie agli arrangiamenti di Iacopo Sinigaglia.

Il videoclip è un omaggio al mare

Insieme al brano, Dile ha pubblicato anche il videoclip associato e, in esso, la presenza del mare è intensa e sempre presente. Per lui è un punto di riferimento insostituibile e dargli il giusto spazio e peso era la mission fin dal principio.

Dile ci ha svelato che ci sono state delle difficoltà durante le riprese a causa di un’ondata di maltempo imprevista che, però, non ha impedito di portare a termine il lavoro.

La crescita di Dile non è repentina ma è, rispetto tanti altri colleghi, costante nel tempo. Lo dimostrano i numeri del video e delle riproduzioni in streaming che aumentano di giorno in giorno ma che, nonostante tutto, non influiscono nello sviluppo e nell’andamento del lavoro per la creazione di nuovi brani e del prossimo album.

L’album di dile arriva nel 2023

Lo scorso lavoro discografico è datato novembre 2020 e, per scaramanzia, Francesco non ha voluto svelarci in anteprima date certe per la pubblicazione del prossimo ma ci ha detto che, di certo, dovremo aspettare poco.

Un album in cui ci saranno collaborazioni, una novità e una sfida per lui, anche se è da escludere il coinvolgimento di rapper e trapper come, invece, ormai accade da prassi.

Il sogno sarebbe Samuele Bersani, seguito a ruota da Brunori SAS. Dile li definisce “alieni della musica“, qualcosa di irraggiungibile, e ci ha svelato che, se mai dovesse trovarsi in studio con uno di loro due, la reazione sarebbe di avere paura e di non riuscire a cantare una parola.

Dile ci ha svelato di tenerci particolarmente alle esibizioni dal vivo e, più in generale, ai suoi live. Anche in questo caso, così come per l’album, non ha voluto dirci nulla su eventuali date ma non ha negato che lui e la sua band si stanno preparando molto per tornare sul palco dopo i concerti della scorsa estate.

Ora vi lasciamo alla video intervista. Buona Visione!