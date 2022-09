dile si prende male cullato dalla malinconia nel nuovo singolo, “Quando vedo te”

dile, cantautore pop tra i più talentuosi della nuova scena italiana, torna con il singolo Quando vedo te fuori da venerdì 30 settembre per OSA under exclusive license to Believe Artist Services.

Francesco Di Lello, cantautore abruzzese, ha iniziato il suo percorso discografico come dile nel 2019. Dopo aver pubblicato i singoli Perdersi e Rewind, entrambi prodotti da Federico Nardelli, e Fino alle sette, segue l’album Rewind.

Il ritorno sulle scene con una nuova fase del suo progetto artistico è avvenuto nel 2022 con i singoli Mondocane e Duemilaventi. Quest’ultimo gli ha permesso di conquistare la cover di Indie Italia su Spotify. Dopo un’estate di live arriva il nuovo singolo.

Quando vedo te è prodotto da Iacopo “BRAIL” Sinigaglia ed è un brano dal testo malinconico unito ad un sound incalzante. La chitarra elettrica accompagna un racconto d’amore fatto di rimpianti e mancanze. Una canzone che si apre sulla strofa “non siamo più niente di speciale”, in cui esplode tutta la nostalgia e la consapevolezza che deriva dalla fine di certi rapporti.

Ecco come ne parla lo stesso dile: