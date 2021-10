Simona Molinari: videointervista all’artista pronta ad abbandonarsi al cambiamento.

Appena tre settimane fa è uscito un singolo importante per la carriera di Simona Molinari,

Vi chiederete: “perché importante”?

Perché si tratta del primo lavoro dell’artista partenopea di nascita, ma abruzzese per adozione, fuori da quel luogo protetto che era stata l’ etichetta con cui lavorava sin dagli esordi, datati 2009.

Oggi Simona è in forze alla storica BMG e per essa sta completando un nuovo lavoro, anticipato appunto dal singolo Davanti Al Mare, già oggetto della mia pagelle, già aperitivo convincente della nuova strada intrapresa dalla bellissima cantautrice, che stavolta è pronta ad abbandonarsi a nuovi venti, nuove direzioni, nuove possibilità verso cui, ci racconta in questa videointervista, mostrarsi con la sua faccia senza paure, senza più maschere da indossare per proteggere la sua vera io.

E l’intervista si trasforma presto in un “facciamoci i fatti nostri“, di cui però vi rendiamo partecipi.

Sembra una spontanea telefonata fra amici, perché Simona Molinari in fin dei conti lo è una mia amica; un’amica sincera a cui, quando ho dovuto, non ho risparmiato nemmeno le critiche e non per questo lo è stata di meno. Ci siamo sempre rispettati nel lavoro reciproco, nei ruoli diversi che abbiamo, senza mai risparmiarci delle grasse risate, come qui adesso, per voi e con voi.

Allora buona visione e benvenuti al caffè confidenziale Fiume/Molinari.