Sayf presenta il suo Sanremo, “vado lì per far musica, non politica. Non sarò un Ghali 2.0”

Sayf ha presentato ufficialmente la canzone che porterà a Sanremo 2026, ma non solo: la conferenza stampa è servita anche per parlare dei temi politico-sociali legati al suo brano.

Classe 1999, Adam Viacava è un musicista e un cantautore con le idee molto chiare sia sulla musica sia sul mondo che lo circonda. Così spiega il suo brano Tu Mi Piaci Tanto:

A gusto mio avrei fatto un ritornello più cantautorale. La ritengo, però, coerente e ci sta che possa risultare una passeggiata agli altri, ma io so che mondi ho toccato, i 200 mondi non pubblicati. Questa è più tradizionale e, per ascolti miei, è coerente ed è voluto che vada in questa direzione”

Sayf è un rapper, un cantautore, un jazzista o c’è altro da sapere?

“Non mi sento di definirmi un jazzista, mi piace tutta la musica e tra le influenze c’è anche quello. Il jazz è più un’influenza legata ai live che non alla musica: al JazzMi ho creato degli arrangiamenti per l’occasione e ci siamo divertiti.

Il discorso legato alla cover prende quella linea lì ma, allo stesso tempo, se io venissi presentato come jazzista non c’entrerebbe nulla.

Potrei raccontare ciò che ascolto ma il dubbio è che possa discostarsi da ciò che faccio. A me piace mischiare la musica, mi piace tutta. Una volta ne parlavo con un giornalista e dicevo che il bello è che, andando in studio, magari ascoltavo la cumbia, avevo voglia di farla e non usciva. Questo però mi permetteva di fare uscire qualcosa di più naturale.

Per me è sempre stato un fattore di curiosità e studio: mi piace studiare le vicende dell’Italia, della Prima Repubblica e mi piace ascoltare la musica di ogni epoca e fatta in ogni modo. Ogni canzone trova il proprio contesto: ci saranno contesti dove mi piacerà ascoltare Simba La Rue e contesti dove ascolterò la bossanova.

Facendo quello che faccio potrei riuscire ad avvicinare questi mondi. Citare Tenco nel testo non è casuale, è personale per spiegare uno stato d’animo esasperandolo. Volevo spiegare la dinamica della pressione dell’entrare in questo marasma, ironizzando su una cosa tragica.

C’è mancanza di empatia e dislivello tra il fare la musica e il venderla, che non ha niente di empatico ma solo cinico. Tutta questa direzione votata al profitto lascia indietro arti e cultura, altrimenti il più bravo è quello che fa più soldi e non è così.

Non c’è interesse ad acculturarsi, ci esprimiamo peggio e non è una bella direzione”