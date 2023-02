Sanremo 2023 – Videointervista a Mara Sattei: Duemila minuti e l’incontro con Damiano David

Il Prof di latino, Davide Misiano, ha intervistato Mara Sattei, l’artista in gara al Festival di Sanremo 2023 con Duemilaminuti.

Mara Sattei racconta al Prof i motivi che l’hanno condotta a scegliere Duemilaminuti come brano per la kermesse: se una cantautrice sceglie di essere interprete, è perché incontra una canzone che le risuona dentro con immediatezza, che aderisce alla sua pelle come un vestito perfetto; e l’incontro con Damiano David, frontman dei Maneskin, è stato illuminante, un’intesa immediata e totale.

Attraverso le domande del Prof, l’artista scende tra le pieghe del testo: la presa di coscienza di un amore al capolinea, il bisogno di salvare sé stessi svestendosi del dovere di salvare l’altro, l’apnea di chi ancora talvolta vacilla.

Mara Sattei insiste anche sulle difficoltà vocali del brano, sulla metrica complessa, sul crescendo musicale: tutto necessario a rendere la caotica dimensione di un’anima in conflitto, che ha bisogno di tornare a respirare.

Nel corso dell’intervista, Mara Sattei parla anche del contributo originale che il fratello Thasup ha dato alla produzione, con il suo tocco di qualità e i suoi riconoscibili cori; infine lancia il tour estivo.

SANREMO 2023 MARA SATTEI: IL TOUR ESTIVO

03 GIUGNO 2023 – ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

14 LUGLIO 2023 – BERGAMO – NXT STATION

15 LUGLIO 2023 – BOLOGNA – BONSAI GARDEN

04 AGOSTO 2023 – CINQUALE (MS) – VIPER SUMMER FESTIVAL

12 AGOSTO 2023 – GALLIPOLI (LE) – PRAJA

16 AGOSTO 2023 – BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

20 AGOSTO 2023 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST

27 AGOSTO 2023 – TERNI – BARAVAI ANFITEATRO ROMANO