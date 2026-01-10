10 Gennaio 2026
RUGGERO – Videointervista: dalle hit latino-americane al brano presentato a Sanremo

Una ballad malinconica, il richiamo delle radici e quella domanda inevitabile sul Festival.

Ruggero durante l’intervista per All Music Italia legata al singolo “Sentimenti”
Da Violetta alle hit latino-americane, RUGGERO è tornato a cantare in italiano aprendo, prima con Notti italiane, quindi con Sentimenti, un nuovo capitolo della sua carriera. Lo ha intervistato per noi Yari di TeenSocialRadio.

Il nuovo singolo di RUGGERO, cantante, attore e personaggio televisivo italiano naturalizzato argentino, è uscito lo scorso dicembre.

Si tratta di una ballad malinconica dalle sonorità leggere, che racconta il momento sospeso che segue una rottura: quando il cuore è diviso tra il desiderio di ricominciare e quello di andare avanti. RUGGERO dà voce a emozioni contrastanti, oscillando tra la voglia di riprovarci nonostante un tradimento e la consapevolezza di aver già fatto tutto il possibile per salvare una relazione.

Il brano è scritto da RUGGERO insieme al fratello Leonardo Lemas e al cantautore Mameli (Mario Castiglione), con la produzione di Luigi Bordi.

L’INCONTRO CON RUGGERO: DALLE RADICI AL PRESENTE

Yari speaker di TeenSocialRadio lo ha intervistato per All Music Italia: un incontro in cui abbiamo cercato di conoscerlo meglio, partendo dal suo trasferimento in Argentina, che ha segnato profondamente il suo percorso umano e artistico, fino ad arrivare alla scelta – oggi più che mai sentita – di tornare a cantare in italiano.

Nelle sue parole emerge il bisogno di ritrovare un contatto più diretto con le proprie radici e con una lingua capace di raccontare le sfumature più intime delle emozioni. Sentimenti diventa così non solo una canzone, ma una dichiarazione d’intenti: un brano che mette al centro la fragilità, il dubbio, la voglia di capire se stessi prima ancora di capire l’altro.

Abbiamo parlato dalle canzoni che ascolta e delle influenze che hanno segnato il suo percorso. E, vista l’attualità del periodo, non poteva mancare la domanda d’obbligo: ha mai pensato di partecipare al Festival di Sanremo?

La sua risposta vi stupirà anche perché un brano a Sanremo lo aveva già presentato…

GUARDA L’INTERVISTA COMPLETA A RUGGERO

