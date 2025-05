Intervista a Romina Falconi: “ROTTINCUORE contiene le mie ombre e le storie di 12 peccatori pop”

Romina Falconi: il concept-album ROTTINCUORE e l’omonimo Disco-Film (L’intervista)

ROTTINCUORE (Freak&Chic / ADA Music Italia / Warner Music) è il nuovo concept album di Romina Falconi, che unisce musica, scrittura, illustrazione, antropologia e psicologia per esplorare la complessità della mente umana.

Scritto e composto dalla stessa cantautrice e prodotto da Niccolò Savinelli e Leonardo Caminati, con la partecipazione alla co-scrittura di Roberto Casalino e Immanuel Casto, che ha curato anche il progetto grafico, il disco è pensato come un viaggio nella psiche umana.

Ed ecco che ogni brano esplora un atteggiamento estremo, dando vita a una sorta di galleria di peccatori: anime imperfette segnate da ombre, vizi, disturbi e sindromi ben in vista, che qui si raccontano senza filtri e senza assoluzioni.

Il disco è dunque un viaggio dentro l’ombra, senza morale né pietà, in cui ogni canzone scava nelle fragilità, nelle cadute e nei pensieri che nessuno osa dire ad alta voce.

“In un mondo di giusti, mi ostino svergognatamente a innamorarmi delle creature che devono ricominciare tutto da capo. La società ama tanto gli eroi, eppure si dimentica che l’Eroe si chiama così perché ha tenuto duro quando tutto era a brandelli“, ha raccontato Romina Falconi.

Poi, ha aggiunto: “Rottincuore non è un processo, ma una carezza simbolica a chi, almeno una volta, si è sentito dalla parte sbagliata della vita“.

ROMINA FALCONI, “ROTTINCUORE”: LA TRACKLIST del nuovo album

Rottincuore Lacrimosa Ho già i problemi miei Disturbo ossessivo Incendio doloroso (featuring Roberto Casalino) Maria Gasolina La solitudine di una regina Zona Cesarina (starring Immanuel Casto) Ti maledico Io ti includo Lupo mannaro La suora Nessuno ti ama Sono felice

“ROTTINCUORE”, L’INTERVISTA A ROMINA FALCONI

In una lunga intervista, realizzata insieme al Direttore di All Music Italia Massimiliano Longo, Romina si è raccontata a 360°, spaziando dal significato dei 13 brani contenuti all’interno del disco all’idea che si cela dietro il progetto visivo di ROTTINCUORE, per poi condividere con noi una profonda riflessione sul concetto di “peccato“.

Ma non è tutto! La Falconi ci ha infatti parlato anche del disco-film (qui il trailer) che ha accompagnato l’uscita del concept album: un mediometraggio che mescola teatro, musica e poesia in una seduta di gruppo intensa, cruda e poetica (ne abbiamo parlato qui).

“Questo disco-film è la mia terapia. Una stanza in cui ho messo i miei fantasmi, le persone che ho incontrato, gli errori – miei e degli altri – che ho amato e odiato. Ogni canzone è un profilo psicologico. Ogni scena è un modo per non dimenticare chi sono, come vanno messi i cerotti al cuore e come ci si rialza dopo i crolli. Questo è il mio testamento, ma anche tutto quello che mi tiene viva“.

Qui, di seguito, riportiamo le date delle prossime proiezioni di ROTTINCUORE – IL DISCOFILM:

18 giugno – BERGAMO , Edonè (ore 21.30)

, Edonè (ore 21.30) 20 giugno – LA SPEZIA, Sunspace (ore 21.00)

A seguire, invece, trovate la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo artistico di Romina Falconi e le storie dei 12 peccatori di ROTTINCUORE.

Di seguito la seconda parte della nostra chiacchierata con Romina Falconi: “ROTTINCUORE contiene le mie ombre e le storie di 12 peccatori pop“.