Giffoni 2025: Rocco Hunt “Sanremo? Torno solo se ho qualcosa da dire davvero”

Rocco Hunt è tornato al Giffoni Film Festival 2025, e lo ha fatto con la sua solita schiettezza.

Ospite della Sala Impact, l’artista salernitano ha risposto alle domande dei ragazzi in sala con grande sincerità, lasciando il segno in particolare con una dichiarazione su un tema che, da mesi, anima il dibattito musicale: tornerà o no al Festival di Sanremo nel 2026?

Alla domanda diretta, il rapper non ha fatto giri di parole. “Ci torno solo se ho qualcosa di vero da raccontare”, ha detto, spiazzando i presenti con una risposta che mette in secondo piano la visibilità del palco dell’Ariston per dare spazio a un’urgenza più personale e artistica.

Per Rocco Hunt Sanremo è un palco importante, certo, ma non imprescindibile. Il suo è un approccio legato alla verità del momento e alla voglia di dire qualcosa che conti davvero, un ritorno all’essenza della musica come strumento di espressione autentica, soprattutto per chi, come lui, ha sempre fatto del racconto sociale e personale la propria cifra stilistica.

Un passaggio che ha fatto riflettere e che conferma ancora una volta il forte legame tra Rocco e il mondo dei giovani, dentro e fuori dal palco.

A seguire la video intervista per All Music Italia a cura di Angelo Cattivelli.

ROCCO HUNT – video intervista giffoni 2025