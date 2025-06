Pamela Prati: “La mia canzone Narciso ha un messaggio profondo” (video intervista)

Nonostante una grossa fetta di pubblico la conosca soprattutto come soubrette televisiva, Pamela Prati ha molto, moltissimo altro da raccontare. Forse non tutti sanno, per esempio, che una delle showgirl più longeve del panorama italiano ha alle spalle anche diversi singoli da cantante, tra cui la recente “Narciso“.

All Music Italia ha avuto la fortuna di scambiare quattro chiacchiere con lei in concomitanza con l’uscita del pezzo: ecco tutto quello che ci ha raccontato!

Pamela Prati: “La mia canzone Narciso ha un messaggio profondo”

Pamela Prati ha firmato il testo della canzone insieme a Daniele Piovani. Il brano, dal beat incalzante (ma non chiamatelo tormentone!) è un inno alla libertà, e racconta di come una personalità narcisista, rappresentata anche dall’omonimo fiore, possa ingannarci con le sue qualità e di come si può rinascere anche dopo aver incontrato questo tipo di persona così tossica.

Pamela, che ci ha sottolineato come il narcisismo non sia soltanto relegato all’ambito sentimentale, ha parlato in questi termini del suo nuovo brano:

“Il narciso, un fiore simbolo di bellezza e rinascita, ci incanta con la sua forma delicata e il suo profumo avvolgente. Con i suoi petali bianchi e gialli, rappresenta la forza della vita che si rinnova. In molte culture, il narciso è associato all’autostima e all’amore per se stessi, un richiamo a prenderti cura di te e a celebrare la tua unicità. Questo fiore ci ricorda che, come lui, anche noi possiamo fiorire in ogni stagione della vita, mostrando al mondo la nostra vera essenza”.

Pamela Prati: un’anima tutta da scoprire

Sarebbe un errore relegare Pamela Prati al semplice ruolo di personaggio da Bagaglino (seppure, va detto, quella esperienza è stata per lei fondamentale e la porterà per sempre nel cuore). Pamela Prati si è infatti dimostrata profonda, legatissima alle sue radici sarde (e alla sua adorata mamma, che non c’è più) e consapevole non solo dei suoi talenti ma anche dei suoi difetti.

Pamela ha infatti ammesso sia di essere molto permalosa, ma è anche consapevole che se oggi è la diva che è (perché diva ci si sente, eccome!) è grazie ad un percorso artistico che – piaccia o meno – dura da più di 40 anni. Quante tra le sue colleghe possono dire lo stesso? Molto poche, in effetti…

Nella nostra intervista, che potete recuperare qui sotto, il volto tv si è raccontata a cuore aperto, lanciando anche un messaggio accorato al collega Mahmood e rivelando qual è il lato di lei che ancora non conosciamo. Buona visione!

VIDEOINTERVISTA A PAMELA PRATI

Credits immagine di copertina: Ufficio Stampa Silvia Santoriello