Mr Rain: “In Supereroi sono riuscito a chiedere aiuto”. La video intervista per Sanremo 2023

Mr Rain è letteralmente rinato e si sente al settimo cielo rispetto al passato. Un tempo era molto timido e chiuso e faceva parecchia fatica ad esprimersi ed esporsi nel corso delle interviste ma oggi. è evidente, qualcosa è cambiato.

L’artista, in gara al Festival di Sanremo 2023 con Supereroi, ha vissuto a lungo in una sorta di bolla, da solo, non riusciva più a scrivere e non aveva più stimoli. Ad un certo punto, facedosi finalmente aiutare, ha iniziato piano piano ad uscire da questo incubo. E il suo nuovo pezzo parla proprio di questo periodo di profonda depressione, dal quale ha però deciso di rialzarsi, speriamo una volta e per tutte.

“Non posso salvarmi sempre da solo. Ho dovuto imparare a chiedere aiuto” ci ha raccontato l’artista durante la nostra intervista, nel corso della quale abbiamo avuto occasione di parlare tanto del delicato tema della salute mentale, argomento principale del pezzo con cui sarà in gara alla kermesse in programma all’Ariston dal 7 all’11 febbraio prossimi.

Nel pezzo, dove è inserito anche un coro di bambini, Mr Rain ha avuto modo di collaborare con due fidati esperti del calibro di Lorenzo Vizzini e Federica Abbate, mentre la produzione è stata curata da Legend, un altro suo carissimo amico. Questo team, stando a quanto dichiarato Mr Rain, è riuscito a dare vita al brano sanremese in davvero pochissimo tempo.

Per il resto, post sanremo, gli unici progetti sicuri sono i live, in partenza ad aprile: Mr Rain ha in realtà anche già un sacco di altre canzoni a cui sta lavorando, che faranno parte di un nuovo album (il seguito di Fragili) del quale però non ci ha rivelato ulteriori dettagli.

Parlando dei concerti, ad ogni modo, sappiamo che suonerà tutto dal vivo e che non avrà nulla “in sequenza”. Un giorno, Mr Rain spera tra l’altro di potersi portare dietro un’orchestra, anche se potrebbe essere un’opzione un po’ ingombrante. Chi lo sa che un giorno il suo sogno non si realizzi? Nell’attesa, qui sotto potete recuperare la nostra video intervista con l’artista.

La video intervista a Mr Rain per Sanremo 2023