Videointervista a Michele Bravi: "Cronaca di un tempo incerto... l'unico modo per uscire dal buio, è imparare a convincerci"

Michele Bravi Cronaca di un tempo incerto… è questo il titolo del nuovo brano del cantautore che, arricchito da un cortometraggio, chiude il progetto artistico de La geografia del buio.

La canzone è fuori dal 22 ottobre insieme alla versione digitale de La geografia del buio l’extended version, che contiene anche il singolo Falene con Sophie and the Giants. La nuova versione del disco arriverà anche in vinile il prossimo 12 novembre.





Siamo stati alla conferenza stampa per la presentazione del brano, scritto insieme a Federica Abbate, Cheope e Francesco “Katoo” Catitti, e del cortometraggio che esce proprio oggi, lunedì 25 ottobre.

Cronaca di un tempo incerto si fonde con il formato dell’audiovisivo e ne esce un cortometraggio omonimo (presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni).

Michele Bravi si è potuto confrontare con una squadra di grandi professionisti, come l’attore co-protagonista Sergio Albelli, il regista Nicola Sorcinelli e la produzione di Borotalco.tv.

Cronaca di un tempo incerto è ispirato all’opera La strada di Cormac McCarthy, premio Pulitzer per la narrativa nel 2007, e narra in modo feroce un mondo sul margine estremo dell’indeterminatezza.

“Alla fine rimane solo una missione: portare il fuoco, che non è solo la scoperta primaria che definisce la civiltà umana, ma è un fuoco interiore che significa speranza. il fuoco della resistenza. La vita non è trionfo del più forte in un mondo in estinzione, ma è dedizione, cura e presenza. È l’amore di un padre per il figlio, è la fede di un figlio verso il padre”.

Michele Bravi cronaca di un tempo incerto: il cortometraggio

Ecco a seguire il cortometraggio:

Nella conferenza stampa si è tenuta in presenza presso l’Anteo Palazzo del Cinema a Milano Michele si è esibito live presentando il nuovo brano e ha spiegato:

Sono tanto orgoglioso di vedere come la creatività musicale possa rompere gli argini ed entrare nel mondo del cinema con un progetto delicato e allo stesso tempo umanamente violento. È importante, ora più che mai, poter sostenere il mondo dello spettacolo nel suo insieme. C’è bisogno di pubblico nelle sale e c’è bisogno di musica come mai prima. Cronaca di un tempo incerto è l’occasione perfetta per me e per il mio pubblico di celebrare la forza della ripartenza

Qui a seguire la nostra video intervista con il cantautore.