Maryna intervista: “In “Lontano da te” racconto un amore che non decolla”

E’ uscito venerdì 17 luglio il nuovo singolo di Maryna Lontano da te. Seguitissima sul web con oltre 5 milioni di follower totali, la webstar Maryna è un’artista a 360°: cantante, attrice e ballerina, scrive e compone le proprie canzoni in maniera indipendente.

Lontano da te è un brano cantato in italiano e spagnolo, scritto da Maryna e Adel Al Kassem e composto dalla stessa Maryna, che rappresenta un perfetto punto di incontro tra la melodia italiana e i sound tipici legati al mondo latino e reggaeton (ne abbiamo parlato qui)

Le foto di Maryna sono state realizzate da Cosimo Buccolieri, il make-up è a cura di Michele Magnani per MAC Cosmetics.

Intervista a maryna

“Lontano da te” è il tuo nuovo singolo, com’è nata questa canzone?

Questa canzone è nata in quarantena, di notte, perché io vivo molto la notte.

Durante una di queste fatidiche notti mi si è accesa la famosa lampadina: avevo una melodia in testa e dopo un’ora anche il testo pronto. Il giorno dopo sono andata dal mio manager e ho detto: “Ce l’ho!”. In breve tempo, mi sono ritrovata in studio con il produttore e ho registrato il brano.

Lontano da te racconta la storia di un amore che non decolla, sai come ci si sente quando abbiamo una persona in mente e non riusciamo a dimenticarla?

Ecco, la canzone parla proprio di questo e trovo questa tematica anche un po’ attuale, visto che stiamo uscendo da un periodo in cui siamo stati tutti lontani dai nostri affetti.

Nelle tue canzoni si sente molto l’influenza della musica latino americana, perché hai scelto questo genere?

Perché essendo per metà spagnola, le influenze latine mi scorrono nelle vene. Amo il reggaeton, quindi quando ho iniziato il mio percorso musicale avevo ben in mente quale fosse la direzione da prendere.

È un genere che in Italia va molto negli ultimi anni.

Abbiamo diversi artisti che rappresentano la scena anche in Italia ma quello che ho voluto aggiungere io è stato un tocco di melodia in più.

Vivo in Italia e al momento pubblico musica nel mio Paese: mi sembrava la chiave giusta per proporre un prodotto nuovo, che però non si distaccasse molto dai nostri gusti.

Prima di iniziare a fare musica, sei nata artisticamente come youtuber, com’è nato

questo percorso che ti ho portato ad ottenere notevoli risultati?

Ho iniziato a pubblicare i miei video prima su Facebook e poi su YouTube. Ho intrapreso questo percorso in un momento in cui mi sentivo un po’ persa: ero piena di sogni, volevo cantare e recitare, ma dopo diversi provini andati a vuoto vedevo che non riuscivo a concretizzare nulla.

Così ho pubblicato il mio primo video dal titolo “Una ragazza, 23 cantanti”, in cui imitavo 23 cantanti diverse tra di loro. Da lì, il mio percorso è stato in

costante crescita.

Nel 2019 hai pubblicato il tuo libro “Cuore corazza” cosa cambia dalla scrittura di un

libro a quello delle canzoni, con quale dei due ti sei sentita più a tuo agio?

Sono a mio agio in entrambi. Un libro ti dà la possibilità di sviluppare una storia attraverso le sue pagine, in un brano devi ridurre tutto in 3 minuti. La musica, a differenza di un libro, ti dà però la possibilità di esprimerti a 360° con il canto, il ballo e anche un po’ la recitazione se pensi alla registrazione di un videoclip, quindi diciamo che è la forma d’arte che mi rende più libera e che mi permette di dimostrare tutte le mie capacità.

Quale tra i diversi canali social è quello che preferisci e perché?

Ultimamente mi sono dedicata molto anche a TikTok e Triller, che sono piattaforme nuove.

Mi piace scoprire ogni giorno cosa possono offrire di interessante e quali opportunità possono offrire.

Dopo la pubblicazione di questi singoli, pensi di pubblicarne altri? Hai in progetto di pubblicare un album?

Si, in primis intanto lancerò la challenge di “Lontano da te” e poi uscirà anche il videoclip ufficiale.

L’album sarebbe il coronamento di tutti i miei sogni, al momento non è in cantiere ma è un augurio che mi faccio.

Ti piacerebbe l’idea di partire in tour per presentare i tuoi brani?

Certo, considero il web come un palcoscenico sul quale mi esibisco quotidianamente, ma appena sarà possibile, dato che purtroppo il momento per la musica dal vivo non è dei migliori, mi piacerebbe avere dei miei live o anche solo partecipare ad eventi in cui poter proporre la mia musica davanti a un pubblico.

Mi piace molto il contatto con la gente e con

i miei fan, che chiamo Maryners.

Canti, scrivi, hai milioni di followers, che altro sogni per il tuo futuro?

Spero di continuare su questa strada e di migliorare. Vorrei arrivare in tv o al cinema con dei progetti che mi diano sempre la possibilità di esprimermi al 100%.