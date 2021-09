Videointervista a Mannarino: "Natura, patriarcato, animismo, femminilità... sono i nostri anticorpi per il futuro"

Mannarino nuovo album. Si intitola V ed è il nuovo straordinario lavoro di Mannarino. Per presentarvelo abbiamo intervistato il cantautore.

In uscita il 17 settembre in cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download (Polydor/Universal Music Italia), è un album che restituisce suoni primordiali e futuristici, un lungo viaggio di 13 tracce alla ricerca delle radici del mondo, sul quale poggia il nostro presente.

Nell’album non colpisce solo lo studio e la riproduzione di suoni ancestrali e tribali che l’artista realizza andando in luoghi lontani dell’Amazzonia, ma sono i temi trattati che rendono il progetto tanto forte quanto delicato: natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna sono argomenti centrali che Mannarino, come spiega nella video intervista porta avanti presentandoli come anticorpi per il futuro. “La nostra forza sta lì -dice- in un rapporto più legato alla natura e al corpo“.

A febbraio 2022 partirà il live tour e domandiamo a Mannarino come farà a riprodurre tutti quei suoni tribali e voci indigene. Ci sta lavorando dice, ma per certo vorrà portare quel mondo indigeno sui palchi perché non resti solo un disco ma diventi realtà. Una realtà che sia in grado di coinvolgere tutti perché la ricerca musicale che sentiamo nel disco, diventi ricerca di noi stessi.

MANNARINO nuovo album – intervista

Ecco a seguire la nostra video intervista a Mannarino. per parlare di V, album che è stato anticipato dal singolo Cantaré.

Buona visione.