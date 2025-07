LDA: la rinascita R&B per un Attimo Eterno di serenità (L’intervista)

Anticipato da una serie di freestyle pubblicati su Instagram, che vedono l’artista condannato a scontare una pena in un “carcere musicale” per aver tentato di portare l’R&B in Italia, Attimo Eterno (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di LDA: una ballad R&B che racconta l’amore da un’altra prospettiva, spogliando il romanticismo della retorica e mostrandolo per ciò che è realmente: fragile e disilluso.

“Attimo Eterno è un invito a ritrovare l’amore vero, senza avere dubbi nei momenti di difficoltà. Questa canzone per me ha un nome e cognome. Dovevo dire ciò che provavo ad una persona, ma spero che in tanti si possano ritrovare nelle mie parole”.

“ATTIMO ETERNO”, L’INTERVISTA A LDA

Durante l’intervista LDA ci ha parlato di questa sua rinascita R&B: un genere musicale che ascolta sin da quando era piccolo, ma che in Italia continua a far fatica a trovare un terreno fertile.

“Il nuovo Luca è il solito Luca. È solo più felice di fare quello che sta facendo. È un Luca che ha aperto gli occhi, che si è svegliato e che sta iniziando a dare un senso a tutto. Insomma, è un Luca più lucido”.

Ma, soprattutto, è un Luca non riesce a chiudere gli occhi e a girarsi dall’altra parte di fronte alla sofferenza altrui. Ed ecco che, se potesse strofinare la lampada di Aladino, uno dei tre desideri sarebbe proprio quello di porre fine alla guerra:

“Sembrerà una frase per prendere applausi, ma non è così. Io non ce la faccio più a vedere bambini che soffrono, che stanno male e che piangono. Io da bambino giocavo a pallone e, quando sentivo i botti, erano fuochi d’artificio, non missili”.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo R&B di LDA.

LDA LIVE 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date del tour LDA LIVE 2025, organizzato da Azzurra Spettacoli, Esse Concerti, Tolomeo Spettacoli, Luigi Chiucconi, PM Eventi e GLAM management: