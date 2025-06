Nuovo singolo, tra romanticismo e soul, per LDA… arriva “Attimo eterno”

LDA Attimo eterno testo e significato del nuovo singolo per l’estate 2025.

Fuori venerdì 20 giugno 2025 per Columbia Records/Sony Music il secondo estratto dal nuovo progetto discografico di prossima pubblicazione dell’artista partenopeo. Dopo Shalla Luca D’Alessio conferma la direzione r’n’b’ che ha deciso di intraprendere.

LDA – Attimo eterno: testo e significato del nuovo singolo

Attimo eterno è un brano dalle sonorità soul-pop moderne, con influenze che richiamano la tradizione r’n’b’ americana, e un testo malinconico ma lucido, in cui si mescolano ricordi, rimpianti e consapevolezze emotive.

La canzone racconta una relazione finita che continua però ad abitare i pensieri del protagonista. Nonostante la fine, lei resta un “attimo eterno”, qualcosa che si imprime nella memoria e nella pelle, difficile da dimenticare. Il brano scorre su una produzione calda e raffinata, con riferimenti sonori espliciti (nel testo compare anche un omaggio a Back to Black di Amy Winehouse), e una scrittura più matura e cinematografica rispetto ai lavori precedenti.

LDA continua così il percorso di evoluzione artistica già avviato con il precedente singolo, puntando a una dimensione più adulta e coerente con le sue influenze musicali.

Testo di Attimo eterno – LDA

Maledetta idea di noi

Non cambia mai

Ma sei cambiata tu

Un briciolo di nostalgia

Che se ne va

La porterò con me

Devo ammetterti che non mi passa

Se ti vedo anche se non ci sei

E vorrei che non ci fosse un’altra

A convincermi

Che il mio attimo eterno sei tu

Io per riaverti non sai che darei

Ogni minuto di un’ora

Ma come mai

Con te non ho più niente da perdere

Dote di un romantico

Dire dubbi non ne ho

Benvenuta nello show

Dove dentro me

Suona Back to Black

Non so niente più di te

Non so dove sei

Tornerò a zero tu torni da lui e io ritorno da noi

Dove la notte ci vede

Perderci tra le sirene

Di questa città

Devo ammetterti che non mi passa

Se ti vedo anche se non ci sei

E vorrei che non ci fosse un’altra

A convincermi

Che il mio attimo eterno sei tu

Io per riaverti non sai che darei

Ogni minuto di un’ora

Ma come mai

Con te non ho più niente da perdere

Dote di un romantico

Dire dubbi non ne ho

Benvenuta nello show

Dove dentro me

Suona Back to Black