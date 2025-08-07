Junior Cally al Giffoni 2025: “Lo sport mi ha salvato, ma mi merito un altro Sanremo”

Giffoni 2025 – Intervista video a Junior Cally.

Ritorno al Giffoni Film Festival per Junior Cally, che ha incontrato i ragazzi della sezione Impact! nella 55ª edizione dell’evento. Un dialogo sincero, carico di riflessioni personali, con un artista profondamente cambiato rispetto agli anni passati.

Junior Cally: “La musica è stata una coltellata, ma non una condanna”

Antonio Signore, in arte Junior Cally, è tornato a incrociare il suo cammino con quello di Giffoni a due anni dall’ultima volta, quando salì sul palco del Giffoni Music Concept. Oggi, a 34 anni, si è raccontato con un altro passo: più consapevole, più sereno. E anche prossimo al matrimonio con la compagna Margherita, che ha citato più volte durante l’incontro.

“Pensavo di poter fare solo musica, ma sbagliavo” – ha raccontato. “La musica per me è stata una coltellata. Ma non per forza una condanna. Si può fare altro nella vita, e poi tornare dove si era lasciato. Cambia la prospettiva. Cambia il modo di vedere le cose”.

Sport, crisi e rinascita: “Il padel mi ha salvato”

Dopo vent’anni di calcio e un periodo difficile seguito alla partecipazione a Sanremo 2020, è stato il padel a ridargli fiato: “Andavo in studio scarico, aspettando solo il momento di uscire. Con il padel ho lasciato alle spalle ciò che mi aveva ferito. E anche grazie a quello sono tornato alla musica, ma con un’energia diversa”.

Ai Giffoner ha lasciato parole importanti, nate da un’esperienza vissuta fino in fondo: “Non lasciatevi bloccare dal giudizio. Uscite dalla cameretta e buttatevi. È più facile distruggere un sogno che coltivarlo, ma se ne avete uno, tenetevelo stretto”.

Il Grifocorno di Giffoni e lo sguardo al futuro

L’incontro si è chiuso con la consegna simbolica del Grifocorno, il premio che il festival riserva agli ospiti più significativi. Junior Cally oggi si dice cambiato: “Vado più piano. Mi godo le cose. E quando vado a dormire mi faccio più domande… ma senza la frenesia di trovare subito le risposte”.

Junior Cally e il possibile ritorno a Sanremo

Intervistato da Angelo Cattivelli per All Music Italia, ha risposto così alla domanda se tornerebbe a Sanremo: “Sì, me lo merito”.

