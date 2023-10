Intervista a Vergo: “Non l’ho mai fatto sulla lavatrice, eppure…”

“Senza catene” è il primo Ep di Vergo, negli store digitali dal 29 settembre 2023. Il disco, composto da 7 tracce, ha come tema il senso di liberazione e la voglia di libertà.

Vergo ha descritto l’album come il manifesto della sua “fluidità di genere musicale”. Del resto, il disco unisce beat ed elementi strumentali, elettronica e urban, reggaeton e hyper pop. In questo modo nasce un prodotto originale che esprime il mondo artistico di Vergo.

Le canzoni di “Senza catene” sono racconti ispirati da storie reali e di fantasia. Racchiudono però i sentimenti e le sensazioni dell’artista, che in esse si esprime senza limitazioni o catene. I brani danno voce anche ad alcune tematiche vicine alla comunità queer, alla quale lo steso Vergo è legato.

In occasione dell’uscita di “Senza catene”, abbiamo raggiunto Vergo per parlare del suo Ep. Il cantante ha risposto alle nostre domande con la libertà e la schiettezza che lo contraddistinguono. Si è raccontato e ha raccontato il suo disco. Tra le cose che ha detto, ha annunciato sorprese per i live che arriveranno.

Ecco la nostra intervista, cliccate in basso per leggerla.