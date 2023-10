Vergo: l’Ep “Senza catene” è all’insegna della fluidità di genere… musicale

Vergo pubblica il suo primo Ep, dal titolo “Senza catene”. Il disco, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 settembre 2023 per Oyez!, è composto da 7 tracce accomunate dal tema della liberazione e della libertà.

Le canzoni di Vergo sono racconti di vita, ispirati da storie reali e di fantasia. Esse danno voce ad alcune tematiche e valori vicini alla comunità queer: sessualità, libertà di espressione, confronto con lo stigma sociale.

Il cantautore palermitano e naturalizzato milanese canta la volontà di sentirsi a proprio agio, con la propria identità e sessualità. L’intenzione che caratterizza i brani, è provocatoria, ma anche propositiva. I messaggi vengono veicolati attraverso una certa dose di leggerezza e una venatura autoironica.

Nel presentare il disco, Vergo racconta: “Questo EP è il manifesto della mia fluidità di genere musicale, segna la fine e l’inizio di un viaggio verso terre sonore inesplorate, senza catene interiori. Mi evolvo ogni giorno e voglio poter cantare senza timore che posso essere quello che voglio”.

Le 7 tracce di “Senza catene” racchiudono l’immaginario e l’evoluzione artistica di Vergo. fondono insieme tra loro beat e strumentali, elementi provenienti dall’elettronica e dall’urban, reggaeton e hyper pop, una cifra stilistica originale.

La tracklist è composta dai singoli già editi che il cantautore ha pubblicato quest’anno: “Lamento d’Amante”, “Videocall” e “OMD”. Contiene poi le collaborazioni inedite con BigMama in “Comunque Noi”; e con Axel in “Posso”.

TRACKLIST di “senza catene”

01. VIDEOCALL

02. COMUNQUE NOI feat. BigMama

03. LAMENTO D’AMANTE

04. OMD

05. LAVATRICE

06. POSSO feat. Axel

07. CVORE

Le produzioni sono curate in prima persona dallo stesso Vergo con il contributo di Giumo (in “Videocall”) e Kimerica (in “OMD”).