E’ uscito Dopo Mezzanotte, il nuovo singolo di Ludwig, coprodotto con Dj Matrix e Danusk. Il brano rappresenta un punto di incontro tra le sonorità electro-pop e quelle rock-dance e viene descritto come un mix tra passato e presente, pronto ad infiammare i club.

Recentemente Ludwig ha registrato un sold out all’Atlantico Live di Roma e nelle ultime settimane ha conquistato il disco d’oro con Domani Ci Passa, singolo estratto dall’Ep Curioso, che ha totalizzato oltre 17 milioni di streaming.

INTERVISTA A LUDWIG

Abbiamo contatto Ludwig in occasione dell’uscita di Dopo Mezzanotte. Ecco la nostra intervista.

“Domani ci passa” è diventato disco d’oro. Te lo aspettavi?

Sinceramente non me lo aspettavo, sono partito un anno fa quasi per gioco ed arrivare a fare un disco d’oro con il secondo singolo è un traguardo inaspettato quanto stupendo. Ringrazio tutti i miei fan che mi hanno permesso di ottenerlo, senza di loro non sarebbe stato possibile

Come ci si sente a essere considerato un idolo da una generazione?

È molto appagante, a volte un po’ strano perché mi ritrovo in situazioni impensabili fino a poco fa. Il segreto però è rimanere sempre quello di sempre, il ragazzo di Piazza Caprera.

Per celebrare il disco d’oro hai scritto un post su Instagram nel quale hai ringraziato i fans. Quanto è stato importante il loro apporto?

Come ho detto prima, il loro apporto è stato tutto. Amo il loro calore sui social nelle centinaia di messaggi che ricevo ogni giorno, ai live e in tutte le situazioni anche quotidiane in cui mi interfaccio con loro. Sono spietati e anche loro sono Ludwig.

Ti ricordi il giorno in cui hai scritto “Domani ci passa”?

Me lo ricordo come se fosse ieri, stavo in studio qui a Roma, dopo una delle ennesime serate a gomito alto, credo che tanti ragazzi si siano rivisti in me. Amo portare felicità e far rivedere i ragazzi nelle mie stesse esperienze.

E’ ormai passato qualche mese dall’uscita dell’Ep “Curioso”. Ora, a mente fredda, qual è l’aspetto di cui sei maggiormente orgoglioso?

Senza dubbio, quello di aver fatto tutto da solo insieme al mio team e di avere portato ancora un trend ideato da me a tante persone, lo ritengo una vittoria.

Hai portato in giro per l’Italia e l’Europa la tua musica con il Curioso Tour. Che ricordo hai di quell’esperienza?

Ricordo tanti visi sorridenti, tante braccia al cielo e il bello di girare tanto è il calore che tante persone in tanti posti diversi ti riescono a trasmettere, mi sono sentito a casa da Fregene a Sant’Oreste, passando per Mykonos, Porto Cervo e Formentera.

Ora è uscito il nuovo singolo “Dopo Mezzanotte”. Qual è il messaggio che vuoi comunicare con questo brano?

Dopo mezzanotte è un singolo di cui vado molto fiero. Nasce da un idea mia e Dj Matrix (che è una leggenda della musica dance) e parla di questo: la trasformazione dopo la mezzanotte scoccata, follia, divertimento e situazioni che ognuno di noi avrà vissuto almeno una volta, ma che per me sono ormai routine

Dal punto di vista della produzione ho notato un approccio differente. Qual è la direzione che sta prendendo la tua musica?

La direzione ancora non la so, per ogni singolo cerco di portare una ventata di novità ma rimanendo sempre il Ludwig di Un po’ de que.

Oggi molto spesso gli artisti realizzano dei featuring. C’è qualcuno con cui vorresti collaborare?

Ci sono tanti artisti che mi piacciono, il primo featuring è importante e voglio giocarmelo bene, ma non dovrete aspettare ancora molto.