Videointervista a Tananai: “Le mie due anime: dal ‘Sesso occasionale’ al Tango”

Il Prof di latino di All Music Italia, Davide Misiano, ha intervistato Tananai e lo ha provocato sul testo di Tango, la canzone che stasera esibirà per la prima volta al Festival di Sanremo 2023.

L’artista ci ha raccontato come è cambiato il suo modo di cantare sé stesso e l’amore: da Sesso Occasionale a Tango, passando per la scrittura di Abissale, il recente singolo di successo che la Redazione di All Music Italia, in seduta congiunta, ha scelto come il pezzo più interessante del 2022.

Ma chi è Tananai: l’artista disimpegnato e leggero o l’artista romantico che porterà sul palco la narrazione di un amore che vive nella distanza?

Certamente tutti e due – ha confessato l’artista –, ma forse un po’ più il Tananai di Abissale e Tango. L’anno scorso ha portato sul palco la sua voglia di giocare; quest’anno la sua anima riflessiva, che ama trovare la poesia nei particolari impoetici e semplici della vita.

“Davanti a te in ginocchio / Sotto la scritta al neon di un sexy shop” è stata una delle frasi del testo commentate dall’artista con il Prof, al quale ha rivelato l’origine dell’immagine e il possibile aggancio autobiografico dell’intero testo della canzone.

La Domanda DeTESTabile del Prof, intento a scavare tra le pieghe dei testi e cogliere significati arditi, ha preso le mosse dal titolo, che potrebbe suscitare reazioni ostili da parte degli esperti di tango. Perché, all’interno della canzone, la danza è così descritta:

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

“Quel verbo ‘pestare’ farebbe pensare più a una polka o a una mazurka!” gli fa notare il Prof, e Tananai con grande ironia ne approfitta per spiegare quali aspetti del tango lui abbia colto e riferito alla danza dell’amore. Ci parla così di passionalità, di eros (che non manca mai nelle sue canzoni), di distanza e di contatto. Infine, ci racconta con quale emozione si prepara a esibirsi venerdì con Don Joe e Biagio Antonacci sul pezzo di Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio, pezzo che sintetizza un po’ le influenze musicali ma anche le ambizioni, i sogni che Tananai ha sempre coltivato e per cui continua a lavorare.

Sanremo 2023 videointervista Tananai