Intervista a LDA e Albe: “Cado è l’unico singolo insieme. Ci piacerebbe fare musica con Crytical”

Cado è il nuovo e unico singolo insieme di LDA, nickname di Luca D’Alessio, e Albe, ex concorrenti della scorsa edizione di Amici, con cui cementano la loro profonda amicizia.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del brano, i due giovani artisti hanno spiegato com’è nato il brano e perché:

“Tutto è partito da una diretta Instagram notturna in cui abbiamo fatto varie cose e, dal nulla, abbiamo iniziato a creare le melodie e il testo di ‘Cado’. Non avevamo pre-organizzato nulla, siamo partiti da due ritornelli che, separatamente, avevamo scritto e che, fortunatamente, parlavano della stessa cosa” hanno raccontato in un botta e risposta molto divertente.

Il rapporto con i fan, il lavoro insieme e il futuro di lda e albe

Il rapporto con i fan, per entrambi, è fondamentale e lo hanno spiegato bene quando è stato chiesto dell’evento di presentazione del singolo a Napoli. Queste le parole di LDA: “per noi i fan sono fondamentali e organizzare questi eventi è un modo per ringraziarli per tutto l’affetto che ci danno” .

Alla domanda se questo singolo avrà un seguito e i due continueranno a collaborare la risposta è stata chiara e non lascia spazio a interpretazioni: “tutto è nato per caso e no, possiamo confermare che non ci saranno altre collaborazioni tra noi”.

I due hanno raccontato per filo e per segno com’è stato lavorare insieme.

Per Albe è stato “divertente e stancante. Luca è più calmo, io casinista e rompipalle. Lui ha voluto cambiare la sua strofa un sacco di volte ma, alla fine, ero io che rompevo su ogni minima virgola. Il più grande difetto di Luca è essere disorganizzato a livelli incredibili. Mi sono trasformato nel suo manager e gli ricordavo le cose tutti i giorni. Però ha tanti pregi, è generoso, umile e disponibile. Contate su di lui ma non fategli mai organizzare nulla”

Per LDA, invece “Albe è elettrico, non sta mai fermo. E’ una Duracell, non si scarica mai ed è il suo più grande pregio, ma non finisce qui. A modo suo è una persona che ti da tantissimo affetto. Il difetto, invece, è che ha la tendenza a smontare i sogni di tutti. Non è pessimista, però è un coccodrillo e piange sempre”

I modelli da seguire, Il passato ad amici e il futuro

Sia LDA che Albe hanno un modello musicale comune ed è Justin Bieber. Entrambi sono grandi fan ma, allo stesso tempo, sono consapevoli che il suo stile è unico e difficilmente imitabile.

C’è stato spazio per parlare anche del futuro di entrambi.

Luca ha parlato di Sanremo come di “un sogno. Al momento non so nulla e resta solo un sogno ma sono contento che il mio nome circoli perché vuol dire che sto lavorando bene. Sapete più voi di me, sono sincero”

Albe, invece, ha parlato della sua collaborazione che ascolteremo prestissimo con Cristina D’Avena in vista del suo prossimo album con cui festeggerà i 40 anni di carriera. “E’ stato bellissimo essere stato coinvolto. Ho cantato la canzone che, forse, mi rappresenta di più in assoluto che è la sigla di Tazmania. Un diavoletto che fa la trottola ovunque. Indimenticabile”

Per quanto riguarda i live, entrambi stanno lavorando ai rispettivi futuri album. “I progetti sono tanti e grandi” dice LDA. “Crei delle aspettative su di te e devi riuscire di soddisfare le aspettative, superando il livello che raggiungi ogni volta, ogni album. Sto lavorando in modo puntiglioso sull’album e sui live”.

La chiusura è legata al passato, con una parentesi legata ad Amici. Gli ex compagni di classe dello scorso anno hanno scritto a entrambi e i messaggi sono stati tutti belli. Alle domande su quale sia stato il più bello ricevuto e su chi vorrebbero come futuro artista con cui fare un featuring, Albe racconta quello ricevuto da Alex: “mi ha scritto un messaggio bellissimo e mi ha fatto particolarmente piacere riceverlo perché lui è un tipo molto riservato. Mi piacerebbe fare un duetto con Crytical, molto sottovalutato ma bravissimo”

LDA gli fa eco: “concordo sul volere fare un featuring con Crytical. Lo reputo bravissimo, ha una penna unica e gli auguro tutto il bene. Anche io ho ricevuto un messaggio bellissimo da Alex, un ragazzo un po’ particolare ma che quando ti scrive lo fa con il cuore”

Avendo capito da vicino il rapporto tra i due, quasi dispiace che Cado sia l’unica canzone che realizzeranno insieme ma il futuro è tutto da scrivere.