Intervista a Esa Abrate: “Avec Toi è un ponte tra il vecchio Esa e quello che tra poco conoscerete”

Il 16 luglio 2021, Esa Abrate ha pubblicato il suo nuovo singolo, Avec Toi (Ce Soir), in duetto con Patrik. Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il cantante prosegue il suo percorso musicale con un brano energico e dalle sonorità innovative. La canzone segna anche l’inizio della collaborazione con la Newco Mgmt di Francesco Facchinetti.

In occasione dell’uscita di Avec Toi (Ce Soir), abbiamo raggiunto Esa Abrate per parlare dell’esperienza di Amici, ma anche per scoprire i suoi piani per il futuro.

Intervista a Esa Abrate

Ciao Esa, benvenuto su All Music Italia.

Il pubblico ti ha conosciuto grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi 20. Il programma si è concluso da qualche mese ed è possibile fare un bilancio: come giudichi quell’esperienza? Hai qualche sassolino da toglierti dalla scarpa?

È stata un’esperienza assolutamente positiva. Tornassi indietro ripeterei tutto. È stato molto formativo; “Amici” infatti prima di essere un talent show, un reality, uno spettacolo è una scuola di altissimo livello. Credo di essere uscito dal programma più maturo e molto più formato.

Durante il programma, sei stato oggetto di dure critiche da parte di Anna Pettinelli. Tu hai sempre risposto in modo calmo ed educato. Innanzitutto, come ci sei riuscito? Non ti è sembrato che quelle critiche fossero poco opportune e forse strumentali, a così breve distanza dal serale?

Dunque, io ad Anna Pettinelli non sono mai piaciuto e questo in realtà ci può stare, perché non si può piacere a tutti.

Sicuramente, per ciò che riguarda il mio caso specifico, io e lei vediamo le cose in modo totalmente diverso, ma va bene così. C’è stata una situazione durante la quale mi sono sfogato con i miei compagni e, successivamente, uno scontro molto acceso con Anna. Ci sta…

Purtroppo non è stato capito che il mio era stato uno sfogo insieme a degli amici in un momento di rabbia. Penso che in quel tipo di situazioni sia importante valutare e interpretare bene il contesto in cui alcune cose vengono dette. Ad ogni modo, per me è stato molto importante dire ciò che pensavo in maniera rispettosa ed educata.

Veniamo al presente. Per questa estate hai lanciato il singolo Avec Toi (Ce Soir) in duetto con Patrik. Come è nata questa collaborazione?

Io e Patrik ci conosciamo già da un anno ed è nata fin da subito una grande stima reciproca, oltre ad una bella amicizia.

La collaborazione tra di noi in realtà era stata proposta da Francesco Facchinetti, che sicuramente ci ha visto giusto.

Grazie a Patrik, infatti, penso che il brano abbia guadagnato quel qualcosa in più di cui aveva bisogno. Inoltre mi sono divertito molto a cantare il brano insieme a lui.

Il brano è cantato in italiano e francese, con un ritmo da dancefloor; e propone sonorità diverse rispetto alle tue canzoni precedenti. Avec Toi può essere definito un brano sperimentale?

Avec Toi è un ponte. Un ponte tra il vecchio Esa e quello che tra poco conoscerete.

Al di là del profilo musicale, quale parte di Esa che finora era rimasta inespressa emerge da questo tuo nuovo brano?

Emerge sicuramente un cambiamento, un’evoluzione per quanto riguarda i generi musicali con i quali ho intenzione di confrontarmi.

C’è qualche altro lato di Esa come cantante e come persona che vorresti raccontare al pubblico?

Assolutamente sì, ci sono ancora tante cose che nessuno sa di me. Veramente nessuno. Ho intenzione di parlarne in alcune mie nuove canzoni. Non sempre saranno facilmente intuibili, preferisco decisamente far leggere tra le righe.

Avec Toi è un duetto. Se potessi esprimere un desiderio, con quale altro artista ti piacerebbe collaborare in futuro? E dei tuoi ex-compagni di Amici c’è qualcuno con cui duetteresti?

Ho stima di tutti i miei compagni e mi piacerebbe moltissimo duettare con Sangio e Aka7even, ma non adesso. Vorrei definire prima chi è veramente Esa e poi aprirmi.

Prima di salutarci, puoi svelarci qualcosa dei tuoi progetti futuri? Ci sarà occasione per ascoltarti live?

Non c’è ancora nulla di certo a livello di date, ma presto ci saranno aggiornamenti. Non vedo l’ora di poter cantare insieme a tutti i miei fan, ai quali sono grato ogni giorno.

Le foto di Esa sono di Jacopo Rossini; mentre la foto di Patrik è di Giulia Rubino