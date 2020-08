Gianna Nannini Videointervista dalla Notte della Taranta 2020

Gianna Nannini sarà sul palco della Notte della Taranta 2020, a 16 anni dalla sua prima partecipazione all’evento di Melpignano. La cantautrice senese proporrà una particolare rivisitazione di Fimmene Fimmene, brano al quale è particolarmente affezionata e parla della condizione del lavoro femminile.

Paolo Buonvino, il Maestro Concertatore dell’evento che si svolgerà a pochi passi dall’Ex Convento dei Padri Agostiniani, durante la conferenza stampa ha sottolineato l’importanza degli incontri e dei ponti sonori (ne abbiamo parlato Qui).

Queste le parole di Gianna Nannini rilasciate al Palazzo Marchesale di Melpignano (Le).

“L’intervento di Buonvino ha portato una grande novità nella tradizione. Sono per la contaminazione, ma anche per portare avanti la tradizione, per la musica popolare, che però non è rispettata come ora lo è la Taranta.

Canterò una nuova versione straordinaria di ‘Fimmene Fimmene’, il canto di denuncia delle tabacchine. Le donne vivono in un’epoca che è diversa da quella precedente, ma restano ancora il pregiudizio e la mancanza di rispetto nei confronti della donna, non solo in ambito lavorativo. Grazie alle tabacchine anche le donne di oggi possono usufruire di miglioramenti nella vita e nel lavoro.”