Eurovision 2021: videointerviste a Blind Channel (Finlandia), Senhit (San Marino), Jeangu Macrooy (Olanda)

In attesa di assistere alla finale dell’Eurovision Song Contest 2021, scopriamo altre interviste realizzate durante la settimana a Rotterdam.

Sul turquoise carpet abbiamo incontrato Senhit, che torna a rappresentare San Marino dieci anni dopo e Jeangu Macrooy, che porterà per l’Olanda un pezzo con cui convivono anche la tradizione del Suriname.

Gabriella Battiato ha intervistato per noi i Blind Channel, che hanno portato sul palco dell’Arena una ventata rock e hanno fatto amicizia anche con i nostri Maneskin.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A BLIND CHANNEL (FINLANDIA)

A 15 anni dall’ultima vittoria, il paese scandinavo ci riprova con un gruppo rock, legato alle sonorità dei primi anni 2000. I Blind Channel prendono il nome da una vodka finlandese che gli dà la carica per salire su un palco di trasgressione, ma a differenza di quanto si possa credere, portano un messaggio positivo: “non rinunciare, passa al lato oscuro con noi!”

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A SENHIT (SAN MARINO)

Dieci anni dopo la prima partecipazione Senhit torna all’Eurovision Song Contest con il brano Adrenalina, un concentrato di energia che gli eurofans già hanno dimostrato di apprezzare. Anche sul Turquoise Carpet Senhit è stata accompagnata da Luca Tommassini, l’artista di fama internazionale che da un anno e mezzo sta lavorando con lei per portare in scena uno show eccezionale a compimento di 12 mesi di avvicinamento alla kermesse grazie a #freakytriptorotterdam, premiato dall’OGAE.

VIDEOINTERVISTA A JEANGU MACROOY (OLANDA)

L’Olanda padrona di casa schiera il cantautore originario del Suriname Jeangu Macrooy. Una scelta insolita per un artista molto talentuoso e di cui è particolarmente noto per il brano Gold che è stato utilizzato anche nella serie Il trono di Spade. Oltre alla carriera musicale l’artista è anche un apprezzato attore teatrale. Nel 2018 ha debuttato nello spettacolo The Passion, interpretando il ruolo di Giuda Iscariota.

Photo EBU / THOMAS HANSES