Eurovision 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 2 di 4

Eurovision Song Festival 2021. A pochi giorni dall’inizio delle prove generali dell’Eurovision 2021, in programma a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 18 al 22 maggio prossimi, andiamo ad analizzare altre 10 delle 38 proposte che sfideranno i nostri Måneskin per il titolo e l’ambito microfono di cristallo.

Come abbiamo visto nella prima parte di questa rubrica, ognuna delle proposte in gara viene presentata con una breve recensione abbinata a una valutazione in stelline (da una ☆ a cinque ☆☆☆☆☆) che contrassegna le chance di vittoria di ogni nazione.

Gli appuntamenti della settimana eurovisiva sono i seguenti: prima e seconda semifinale il 18 e 20 maggio su Rai 4 (con il commento di Saverio Raimondo ed Ema Stokholma), finalissima sabato 22 maggio su Rai 1 (commentata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio). L’Italia, facendo parte di diritto delle big 5, è automaticamente qualificata alla finale e voterà nella prima semifinale.

