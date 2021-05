Senhit: sesto posto nell’OGAE International Poll e un premio speciale per #FreakyTripToRotterdam

Prosegue l’avvicinamento di Senhit all’Eurovision Song Contest 2021. L’artista rappresentante di San Marino è pronta per affrontare l’avventura eurovisiva dieci anni dopo la prima volta e arriva in Olanda con in tasca un premio speciale.

Senhit ha ricevuto uno speciale premio per lo straordinario progetto #FreakyTripToRotterdam, l’appuntamento mensile che da luglio 2020 vede protagonisti i brani che hanno fatto la storia dell’ESC completamente riarrangiati e reinterpretati.

Lo scorso 5 maggio, quattordici club di OGAE, ovvero il più importante fan club dell’Eurovision Song Contest, hanno premiato Senhit e il direttore artistico Luca Tommassini.

La targa “Appreciation And Success Prize” è stata consegnata a sorpresa a Bologna a Senhit da Cristina Giuntini, Presidente di OGAE Italia.

È la prima volta che così tanti club di OGAE (Australia, Azerbaigian, Bulgaria, Grecia, Israele, Italia, Norvegia, Polonia, Svezia, Turchia, Colombia, Costa Rica, Cile, Argentina e OGAE ROTWL) si riuniscono per premiare un’artista “per il suo grande impegno e il suo brillante progetto che ha mantenuto vivo lo spirito di Eurovision durante questi tempi bui”!

La stessa targa è stata conferita anche a Luca Tommassini, in qualità di direttore artistico del progetto.

FreakyTripToRotterdam in questi mesi ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni con i video pubblicati su Youtube, vere e proprie opere d’arte intrise di omaggi, citazioni e spirito avanguardistico.

Inoltre si è svolto OGAE International Poll. I vari fans club hanno raccolto i voti di ogni paese e hanno stilato una classifica, che è stata presentata durante un evento trasmesso su YouTube.

Primo posto per Destiny, rappresentante di Malta, super favorita anche per l’Eurovision 2021. Senhit ha conquistato un ottimo sesto posto con un solo punto di distanza dalla quinta piazza.

Nel frattempo prosegue #FreakyTripToRotterdam e dopo Roi è il momento di omaggiare la Spagne e in particolare il brano Bandido, presentato all’Eurovision 1990 dal duo Azúcar Moreno.

Queste le parole di Senhit.

Prosegue Luca Tommassini.

“Omaggiamo la Spagna con una canzone storica, con una rivisitazione musicale che stravolge completamente i suoni rendendo il brano contemporaneo. Sehnit è molto erotica in questo video, accompagnata da un ballerino siciliano che spopola in UK, abbiamo voluto giocare su questa provocazione, un’avventura ‘sensuale e sessuale tra due toreri’.

C’è l’omaggio a Salvator Dalì e la citazione di una delle più belle frasi di Pablo Picasso secondo me: ‘All children are born artists, the problem is to remain an artist as we grow up’.”