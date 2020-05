Nelle scorse settimana Ermal Meta ha lanciato un nuovo brano, Finirà bene, un anticipazione del suo prossimo disco più che un vero e proprio singolo. Per l’occasione All Music Italia ha realizzato nei giorni scorsi un incontro su Instagram con l’artista.

Finirà bene è riuscito a conquistare la vetta della classifica di vendite di iTunes e di molti altri portali digitali conquistando pareri positivi anche da parte della critica.

Anche le radio, a poco più di una settimana dal lancio, hanno messo in rotazione il brano che, poco alla volta, sta conquistando tutti i grandi network, eccezion fatta (per il momento) per Radio 105, R101 e Rtl 102.5.

Quest’ultima a parte il duetto con J-Ax, nonostante il favore del pubblico, non ha praticamente mai messo in rotazione i singoli dell’artista.

Ermal Meta intervista

Nella chiaccherata con il nostro Simone Zani Ermal ha confessato di essere al lavoro sul nuovo album di inediti e di non aver idea di quando questi uscirà vista l’attuale situazione di emergenza del nostro paese.

Il cantautore non ha voluto sbottonarsi nemmeno sul contenuto del suo primo libro chiarendo che non ama gli spoiler…. “Sto scrivendo, ma quello che sto scrivendo potrebbe cambiare in corsa, la scrittura è così, quindi non ha senso anticipare qualcosa ora…“.

Buone notizie invece sul fronte, richiesto a gran voce dai fan, di una nuova collaborazione con Fabrizio Moro dopo la vittoria a Sanremo con Non mi avete fatto niente.

Ermal infatti ha confermato che entrambi hanno voglia di tornare a collaborare ma, essendo due persone molto “fisiche”, lo faranno nel momento che potranno vedersi di persona.

Qui a seguire la videointervista.