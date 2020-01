Oggi, 17 gennaio, la stampa ha ascoltato in anteprima i 24 brani in gara al Festival di Sanremo.

Le recensioni ai nuovi singoli da Ghali a Thomas, da Romina Falconi a Mahmood. Ma non solo, recuperati anche i brani usciti la scorsa settimana.

Siamo arrivati all'appuntamento settimanale con il radio date per scoprire i nuovi singoli in uscita. E le novità sono tante!Da venerdì 17 gennaio sarà disponibile.

Il brano è il secondo singolo ufficiale estratto dal secondo album in uscita nel mese di febbraio.

Due eventi live che rappresentano per l'artista il debutto live con un concerto tutto suo.

Sanremo 2020 autori (e produttori) delle canzoni in gara.Come ogni anno All Music Italia, da sempre attenta a quel che riguarda il mondo delle canzoni.

I dischi italiani usciti nel corso dell'anno divisi in cinque categorie, a voi la scelta.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

"Baciami Adesso" è il titolo del brano che Enrico Nigiotti porterà al Festival 2020. Il 14 febbraio uscirà il nuovo album "Nigio", aspettando il tour in partenza a maggio.

Videointervista di presentazione di "SAD Storm and Drugs", il nuovo album di Dardust che chiude una trilogia iniziata nel 2015 con "7" e proseguita l'anno successivo con "Birth".

"Cip!" è l'album che segna il ritorno di Brunori Sas dopo 3 anni di silenzio. Un disco in cui il cantautore si è messo a nudo parlando delle varie sfumature dell'amore.

Videointervista a Scarda, il cantautore reduce dal buon riscontro del tour Finetormentone e che si sta preparando per un 2020 al lavoro sul nuovo album di inediti. .

Giovedì 19 dicembre con la messa in onda di Sanremo Giovani 2019 sono stati definitivamente scelte le otto nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Il grande carrozzone mediatico del Festival di Sanremo è ufficialmente partito e con esso, solita routine, tutte le polemiche del caso.Polemiche sulla lista dei cantanti che non sono mai abbastanza "big", che quando ci sono troppi artisti della nuova scena musicale non va bene, e quando ci sono troppe vecchie glorie allora hai fatto un...

Sanremo 2020 nei testi Levante contro la discriminazione e Junior Cally che critica destra e sinistra

Come sempre l'amore, in tutte le sue sfumature, vince con 13 brani in gara su 24. Quattro le canzoni che affrontano temi sociali.