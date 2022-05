Diodato racconta le emozioni di tornare a Eurovision: la conferenza stampa

Questa sera Diodato si prenderà finalmente la sua rivincita. Dopo la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 l’artista tarantino salirà sul palco della manifestazione, questa volta con un pubblico davanti a lui, per cantare la sua Fai Rumore, la canzone con cui vinse il Festival di Sanremo 2020 prima dello scoppio della pandemia che avrebbe cambiato per sempre le nostre vite.

Diodato sarà l’ospite d’onore della prima semifinale di Eurovision in onda stasera su Rai Uno e si esibirà proprio sulle note della canzone che due anni fa aveva interpretato in un’Arena di Verona completamente vuota, da solo, entrando a far parte di diritto dell’immaginario collettivo legato non solo all’Eurovision ma anche alla stessa pandemia.

Diodato racconta le emozioni di tornare ad Eurovision

Questa mattina il cantante ha tenuto una conferenza stampa Zoom nel corso della quale ha raccontato ai giornalisti come si sente a tornare su un palco così importante e simbolico. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Sento di essere stato fortunato, perché ho avuto la possibilità di comunicare con l’Italia e con il mondo intero. Ancora oggi, faccio fatica ad andare a rileggere tutti i messaggi ricevuti durante l’esibizione, perché erano potentissimi e provenivano da tutto il mondo. La sensazione che mi è rimasta è quella di aver fatto parte di una emozione comune, collettiva. In quell’Arena non c’ero soltanto io.

Parlando dell’esibizione di stasera, Diodato ha spiegato:

Dopo tutto questo tempo non volevo portare la stessa identica canzone. È sempre Fai rumore, ma ci tenevo a creare anche un racconto in questi 4 minuti, che parte da un momento di isolamento ma che poi, anche grazie alla forza delle emozioni e della volontà è possibile condividere con un’umanità che sembra immobile, congelata e che torna alla vita. Penso sia bellissimo poter fare tutto questo davanti a un pubblico, finalmente.

Diodato, quindi, si gode il momento. Non c’è mai stato un attimo in cui si sia detto “mi piacerebbe gareggiare quest’anno”, a lui basta già, come soddisfazione personale, essere ospite di una manifestazione così prestigiosa. L’artista ha raccontato che in queste ore a Torino, al Parco del Valentino, ha percepito un’energia positiva, meravigliosa, ed è stato felice di poter vedere finalmente tante persone a ballare sotto ai palchi dell’Eurovillage.

Parlando di Mahmood e Blanco, inoltre, Diodato ha rivelato: